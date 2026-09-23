IKEA不能再霸梳化？宜家家居出奇招趕走打躉客！　網民激讚：好絕

IKEA宜家家居梳化展品被「霸佔」問題一直為人詬病，但IKEA近日終於出「絕招」整頓亂象？本港社交平台Threads瘋傳相片，顯示有IKEA分店在陳列的梳化上，放置寫有提示的超巨型膠板，並阻擋大部份位置，令顧客難以隨意坐下。



IKEA杜絕「霸座」做法引起網民一致好評，大讚「做得好」，「非常好，終於有辦法趕走啲人」、「每一次規則收緊，背後都係有一班之前玩壞規則嘅人」。



IKEA宜家家居梳化展品被「霸佔」問題一直為人詬病。（Threads@stupidthingshk）

無法再霸佔IKEA梳化座位？有網民於Threads分享2張相片，顯示有IKEA分店在梳化陳列品上，放置提示的巨型膠板，直指「直情擺塊膠牌唔畀人坐（梳化），做法都幾絕」。

IKEA宜家家居出絕招！放巨型膠牌趕走打躉霸位客

從相片看到，IKEA分店內多張梳化上，放有一塊巨型透明膠板，阻擋了梳化大部份可坐位置，而膠板以中文繁體字及英文寫明「如有查詢，請向店務員聯絡」。

IKEA分店內多張梳化上，放有一塊巨型透明膠板，阻擋了梳化大部份可坐位置，而膠板以中文繁體字及英文寫明「如有查詢，請向店務員聯絡」。（Threads@da_vis8822）

IKEA分店內多張梳化上，放有一塊巨型透明膠板，阻擋了梳化大部份可坐位置，而膠板以中文繁體字及英文寫明「如有查詢，請向店務員聯絡」。（Threads@da_vis8822）

樓主補充，他認為除了梳化展品，床的展品也應放置相關膠板，「邊啲床都要加塊膠牌！」。

IKEA做法獲網民一致好評。（Threads@da_vis8822）

網民激讚IKEA做得好：終於有辦法趕走啲人

網民看到IKEA杜絕霸位「絕招」後，紛紛讚好：

「IKEA，支持你呀!」



「每一次規則收緊，背後都係有一班之前玩壞規則嘅人」



「幾好，終於有辦法趕走啲人」



「非常好，有時要試才買都不成」



「成日見好多情侶、一家人打躉，真正想買梳化嘅人都唔好意思坐」



「IKEA已經好仁慈，經常入到去好多人坐喺度打機、瞓覺，有時想睇下個sofa設計都冇機會，只想快啲走」



「我覺得如果入去買嘢，老人家孕婦見攰坐一坐幾分鐘都ok，IKEA職員應該都接受嘅，但而家俾班瞓覺、hea坐嘅人完全破壞晒規矩」



亦有網民分享IKEA現場環境相片，感嘆不少人轉坐床展品。（Threads@cxxwxxlxx）

亦有網民分享IKEA現場環境相片，感嘆不少人轉坐床展品。（Threads@cwlsonia）

不過亦有網民分享IKEA現場環境相片，感嘆不少人轉坐床展品：

「啱啱先經過完，冇梳化坐啫，都仲有成大張床，瞓埋都得𠻹」



「見到上埋床就算，仲要冚埋被」



（Threads@stupidthingshk）