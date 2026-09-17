居屋悲劇│小紅書女苦等7年抽中居屋！竟因1事被DQ崩潰：真的氣死

【居屋2025／居屋2026／白表／綠表／資格／入息審查】抽中居屋如同「中六合彩」，但也要避免做錯這件事被取消申請資格！有居於元朗的香港女生於內地社交平台小紅書發帖文，慘呻自己與丈夫申請居屋7年，終於成功抽中「出售居者有其屋計劃單位2025（居屋2025）」前30名揀樓號碼，詎料卻因為丈夫突如其來的1個問題，導致被取消資格，直呼「氣死」，「幾百年都不出一次，還不如沒有……」。



帖文引來網民熱議，不少人安慰樓主「命裏有時終須有，命裏無時莫強求」，又提出建議，教樓主如何避免下次再出現同情況。樓主則回覆表示「萬萬沒想到最後是這樣」，但她不會放棄，明年會再嘗試抽居屋。



抽中居屋如同「中六合彩」，但也要避免做錯事被取消申請資格。（資料圖片）

該香港女生於小紅書發布房委會「取消居屋申請」信件，指她與丈夫以家庭申請居屋7年，今年終於抽中「居屋2025」排頭位號碼，獲安排第30名「揀樓」，成功買居屋機會極大，「頭珠啊，仲係第30個選樓」，卻沒想到突然被房委會取消申請資格，大感崩潰。

小紅書女等7年終抽中居屋！卻因1事揀樓前被DQ：還不如沒有

從樓主上載的房委會信件「取消居屋申請」信件看到，取消居屋申請的原因是「每月家庭總入息超過限額」。

樓主被取消居屋申請原因是「每月家庭總入息超過限額」。（小紅書）

樓主解釋，由於其丈夫於今年4月獲公司出「花紅」，導致家庭總入息超標，直呼「氣死」，「因為花紅超了。唉，抽了幾年，難得中，難得這麼前數字！無端端因為4月老公那邊出了份花紅就超了，幾百年都不出1次（花紅），還不如沒有」。

被取消居屋申請資格，樓主直呼「氣死」。（小紅書）

網民嘆可惜：命裏無時莫強求

網民看過帖文議論紛紛，有人安慰樓主：

「好可惜啊」



「命裏有時終須有，命裏無時莫強求」



「想當年也一樣，年年抽都唔中，結果抽中，也是因為花紅超，平時也是沒有花紅」



也有網民提出建議，教樓主如何避免下次再出現同情況：

「明知道自己要抽居屋，控制條數」



「與公司協商（因申請到居屋），叫公司年後再補」



小紅書女：明年再抽居屋

樓主回覆網民留言時，再感嘆「工資都不超，萬萬沒想到最後是這樣，唉」，但她不會放棄抽居屋，「明年再來過」。

（資料圖片）

居屋2025最平$15萬上樓！花紅、年終雙糧、佣金、各項津貼都須申報及計算

翻查資料，「居屋2025」推售5個屋苑單位，包括啟德啟陽苑、將軍澳影輝苑、元朗匯熙苑、朗風苑、東涌裕豐苑，合共提供接近7,000個單位，實用面積約26.1平方米至約52平方米（約281平方呎至約560平方呎），按市價七折出售，售價約150萬元至約480萬元。以白表為例，假設承造單位售價九成按揭，最便宜15萬元便可以「上樓」。

居屋2025發售5個新屋苑▼▼▼

【居屋2025】共有五個屋苑。圖為啟德啟陽苑模型。(政府新聞處圖片)

【居屋2025】共有五個屋苑。圖為將軍澳影輝苑模型。(政府新聞處圖片)

【居屋2025】共有五個屋苑。圖為東涌裕豐苑模型。(政府新聞處圖片)

【居屋2025】共有五個屋苑。圖為屏山朗風苑模型。(政府新聞處圖片)

【居屋2025】將於4月30日月開始接受申請，共有五個屋苑。圖為錦田南匯熙苑模型。(政府新聞處圖片)

居屋2025已截止申請，預計2026年第四季選樓。而根據房委會指引，居屋入息審查嚴格，除了基本月薪外，申請人及其家庭成員「非固定收入」，例如花紅、年終雙糧、佣金、逾時工作收入、生活津貼等各項津貼，均須如實申報並計算在內。