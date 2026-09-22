釜山巨鯊滯留公園引過萬人潮　民眾擲生雞肉誘鯊　當局推限時管制

韓國釜山東區的北港親水公園近日成為全國關注焦點。1條長達3.5米的「短尾真鯊」於9月18日闖入公園水道並滯留多日未有離去。大量市民及遊客紛紛湧入公園「打卡」，甚至有民眾違規將生雞肉扔入水中誘鯊，引發嚴重安全與秩序危機。釜山當局隨即宣布實施緊急管制，包括觀賞時間限制為30分鐘，並於每日傍晚6時半實施「夜間封場」。



韓國釜山東區的北港親水公園近日成為全國關注焦點。（網上影片截圖）

9月19日至20日週末期間，有近2萬名遊客湧入公園，人數達平日的 4 至 5 倍，園內462個停車位迅速泊滿，周邊交通幾近癱瘓。（網上影片截圖）

週末近2萬人擠進公園目睹鯊魚 周邊交通幾近癱瘓

自9月18日上午首度發現這條大型鯊魚以來，親水公園便成為民眾蜂擁而至的熱門景點。據官方統計，9月19日至20日週末期間，有近2萬名遊客湧入公園，人數達平日的4至5倍，園內462個停車位迅速泊滿，周邊交通幾近癱瘓。

隨著圍觀人數暴增，危險行為亦接踵而至。9月19日，現場1名男子違規將生雞肉扔入水道，試圖吸引鯊魚靠近岸邊以便拍攝。（X@BusanShark）

不少市民為了捕捉鯊魚浮出水面的瞬間，頂著烈日高舉手機苦等。有目擊者指出，每當鯊魚背鰭露出水面、潑起水花時，岸上人群便爆發陣陣驚呼與歡呼聲。

男子扔生雞肉誘鯊遭警驅離

隨著圍觀人數暴增，危險行為亦接踵而至。9月19日，現場1名男子違規將生雞肉扔入水道，試圖吸引鯊魚靠近岸邊以便拍攝。巡邏警員與安全人員發現後，當場將該名男子驅離現場。

專家指出，向水域投擲生肉極可能會刺激猛獸的覓食本能，大幅增加其攻擊性與不可預測的風險。（X@BusanShark）

韓國國立水產科學院（NIFS）專家現場勘查分析，指向水域投擲生肉極可能會刺激猛獸的覓食本能，大幅增加其攻擊性與不可預測的風險。韓國海警與水產科學院雖在接報初期曾出動船隻試圖將其引導至外海，但評估後認為強行驅離恐激怒鯊魚，現已終止強制行動，改為密切監測並等待其自行離去。

釜山市政府與公園管理處宣布自21日傍晚6時30分起實施「夜間封場」，禁止遊客夜間進入觀賞區。（X@BusanShark）

當局推緊急措施：限時觀賞30分鐘 傍晚6時半封場

釜山市政府與公園管理處宣布自21日傍晚6時30分起實施「夜間封場」，禁止遊客夜間進入觀賞區。同時，為防止民眾長時間佔據位置造成人流阻塞，公園將加強巡邏，每隔15分鐘播放1次安全廣播，並限制每位遊客觀賞時間不得超過30分鐘。當局再次呼籲民眾應保持理性，切勿為了打卡拍照而超越安全範圍。

水產科學院專家指出，由於近年海水溫度上升，導致暖水性魚類與獵物向北遷移，這條巨鯊極有可能是為了追逐獵物而誤入淺水水道。

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