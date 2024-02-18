火柴IQ題精選集｜如何攞走1支、再移動2支火柴 令佢變成「一」？
撰文：趣味數學題
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相信很多孩子，一定和同學玩過各種趣味智力題，而最經典的要數火柴棍智力題。
看似幾根簡單的火柴棍，按照一定順序擺放，就能設計出一道有趣的智力題。
現在，我們一起來看看下面這幾道智力題，看看你能答對多少道吧！（點圖放大挑戰，答案在最後）：
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