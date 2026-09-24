韓國KF-21首架量產機交付　歷時25年自研「4.5代」戰機入列空軍

【軍事】據韓國媒體9月22日報道，首架量產型KF-21「獵鷹」戰機於當天正式交付韓國空軍。



報道稱，當天下午南韓航空宇宙產業（KAI）在其泗川工廠向韓國空軍交付了首架量產型KF-21，這架機號為26-001的戰機為雙座型。首批駕駛KF-21的飛行員之一韓在錫（音）少校簽署了「首架量產型KF-21交付文件」，標誌著首架飛機的交付流程正式完成。

在儀式後，這架KF-21在泗川機場上空盤旋致意，隨即飛往第16聯隊駐地醴泉空軍基地。

交付韓國空軍的首架KF-21在泗川機場上空盤旋致意。（YouTube@연합뉴스 Yonhapnews影片截圖）

2001年3月，時任韓國總統的金大中在當年的空軍學院畢業典禮上正式宣佈，將開始研製國產戰機，隨後被稱作KF-X先進戰機項目，印尼於2010年與韓國簽訂協議，作為聯合出資研製方。2021年4月，KF-X首架原型機下線，命名為KF-21「獵鷹」，KF-21意為「引領21世紀的首款韓國國產戰機」。2022年7月，KF-21戰機001架原型機首飛，其餘5架原型機在隨後的不到一年中陸續完成首飛。

今年1月，韓國宣佈KF-21戰機成功完成全部飛行測試，做好了下半年投入部署的準備。韓國媒體表示，此次正式交付，距離金大中當初宣佈研製國產戰機已過去25年零6個月，從2015年12月全面開展系統研製算起，則有10年零9個月。韓國將KF-21定位為一款4.5代多用途戰機，主要用於取代韓國空軍此前長期服役的美製F-4「幽靈」和F-5「虎」式戰機，前者目前已從韓國空軍完全退役。

韓國KF-21戰機。（YouTube@연합뉴스 Yonhapnews影片截圖）

韓國媒體表示，首個裝備KF-21的單位是韓國空軍第16戰機聯隊所屬的第156戰機中隊。該中隊最初組建於1988年，裝備F-4E「幽靈」戰機，2012年部隊一度解散，今年6月重建，以接裝KF-21戰機。

目前首批飛行員已經接受了KF-21飛行訓練，取得了飛行教員資質，為隨後分配至156中隊的飛行員進行機型轉換訓練。按照計劃，明年下半年KF-21將可以投入使用並開始實際執行任務，韓國空軍則計劃到2030年代初逐步裝備超過100架KF-21戰機。

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