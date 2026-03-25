李在明出席KF-21戰機首架量產機出廠儀式　稱將投資尖端飛機技術

韓國總統李在明3月25日出席韓國自主研製的超音速戰鬥機「獵鷹」（KF-21）首架量產機出廠儀式，他在儀式上宣布韓國將投資於航空發動機、零部件與原材料等尖端航空技術，以強化國防產業。



韓聯社報道，李在明在致辭中指出，KF-21的成功不僅意味着國防力量增強，更代表韓國獲得了與世界頂級軍工強國競爭的新動力。他強調政府將持續支援先進航空發動機、材料及零件的研發，並與夥伴國家共享武器體系與技術，以進一步提升軍工產業競爭力。

KF-21戰機研發項目始於2015年，累計超過6.45萬名科研人員參與。在量產機出廠前，共完成955次地面試驗與1601次飛行試驗。

資料圖片：KF-21（X@64bitcoinkr）

首架量產機在完成性能驗證後，預計於2026年9月交付韓國空軍並投入實戰部署。當日活動有韓國政府及軍方高層、相關企業人士、14國外交使節等共500人出席。