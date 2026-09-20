江西村莊打卡點1木桿「裝84個CCTV」　村幹部：只有1個能正常運作

一根木桿竟掛滿84個監視器！江西省萍鄉市一根木桿上，密密麻麻裝滿監視器鏡頭，引發討論，對此村幹部出面揭露真相，表示84個鏡頭中「只有1個正常運作」，其餘都是故障設備，純粹用來裝飾。



裝了84個監視器鏡頭

內媒《極目新聞》報導，近日有網友發現，當地一條小路旁立著一根木桿，從上到下分布多排監視器鏡頭，幾乎密集到沒有空隙，而且鏡頭分別朝向不同方向，木桿底部還設置一個配電箱。

網友指出，自己仔細數過後，赫然發現木桿上竟然有84個監視器鏡頭，影片曝光迅速在網路引發討論。報導指出，不少網友大感傻眼，有人戲稱「比停在樹上的鳥還多」，也有人質疑，若大量鏡頭根本沒有實際用途，是否造成設備及資源浪費。

對此，當地一名村幹部回應表示，並非為了全面監控而設置，而是由當地一處露營基地設計打造的「網紅打卡點」：

只有一個監控是有用的，剩下的都是壞了的監控，用作裝飾。

露營基地鍾姓負責人坦言，並沒有仔細計算究竟有多少個，也不太清楚後續村裡「是否加裝了有用的監控」。

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