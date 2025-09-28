美國5歲男童清晨竟趁父母未睡醒獨自外出 警察找到他時當場笑翻
根據日媒「FNN」報導，美國佛州發生一起離奇事件。
一名年僅5歲的男童趁父母清晨仍在熟睡時，竟獨自打開家門外出，最後被人發現正赤著腳、悠哉地在快餐店享用早餐，讓趕到的警察哭笑不得。
事件發生在當地早晨7時左右。這名叫威廉的男童，悄悄離家後直接前往曾與父母光顧過的快餐店。他坐在餐桌前大快朵頤，身旁則有擔心的店員陪著。
當員工詢問：「家住哪裡？」時，威廉天真回答：
就在馬路對面。
隨後趕到的警員也問他是否能帶路回家，小男孩欣然同意。
但當他站起來準備出發時，眾人才發現他竟然是光著腳。警員只好一邊護送、一邊輕聲安撫。路上見到警車時，威廉緊張地問：「我要去坐牢嗎？」逗得現場一陣笑聲，警員也立刻澄清：
不是去監獄，只是送你回家。
最後威廉還拿著「伴手禮」與警察一同回到住家。當父親聽到警察說「你兒子剛在快餐店吃早餐」時，還驚呼「不可能吧！」，見到兒子平安回家，母親更是連聲道謝，心有餘悸。
警方表示，威廉趁父母熟睡時自行打開門與柵欄外出，靠著記憶找到了快餐店。雖然這場「小冒險」沒有造成危險，但也凸顯學齡前孩童在好奇心驅使下，隨時可能闖出意外。當地警方提醒家長，務必留意門鎖與安全設施，以免類似情況再度發生。
