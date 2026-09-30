亂拋紙巾落電車路軌旁　跑馬地女子：落雨沖走就冇　乘客嬲爆公審

亂拋垃圾還大條道理辯駁？有電車乘客於網上發文，公審1名女子在跑馬地電車站亂拋垃圾，將紙巾丟棄在電車路軌旁，樓主當場斥責，女子反說「嗰度係坑渠，落雨沖咗落去就冇」。樓主於帖文氣憤指出，「總之就好X嬲啦！啲垃圾人仲咁大條道理！」，直言「唔可以姑息呢啲人！保護香港，人人有責！」。



網民留言讚賞樓主，「你好正義，欣賞你，唔好嬲，唔好俾呢啲人激親自己」、「多謝你出一分力守護香港」。有網民指出，「街道上嗰啲係雨水渠，唔係用嚟沖垃圾」、「雨水渠塞咗，落雨就會水浸」、「就算佢掉嘢落坑渠都係亂拋垃圾喎，滿口歪理！」。



有電車乘客於網上發文，公審1名女子在跑馬地電車站亂拋垃圾，將紙巾丟棄在電車路軌旁。（Threads@thunderchill）

「後生細女周街掉垃圾」。該電車乘客於Threads發文講述事件，事發於跑馬地電車站，當時1名女子在坑渠嘔吐，心想是否身體不適，要不要幫忙時，下秒就見到嘔出來的東西像其手上拿着的飲品，不像身體不適就沒理會。

跑馬地女子亂拋紙巾落電車路軌旁

隨後樓主發現該女子竟將1張用過的紙巾丟在電車路軌旁，「我咪叫佢執返佢，做咩周街抌垃圾！」，女子未有回應就上了電車，樓主跟着上車。

女子將紙巾丟棄在電車路軌旁，樓主當場斥責，女子反說「嗰度係坑渠，落雨沖咗落去就冇」。（Threads@thunderchill）

女子辯駁：落雨沖咗落坑渠就冇！

樓主於車上要求女子撿回紙巾，表示「呢度香港，唔興亂拋垃圾！」，女子辯駁道「嗰度係坑渠，落雨沖咗落去就冇！」。

樓主指出，「首先嗰度唔係坑渠係電車底（路軌旁），第二係沖咗落去都會塞渠！第三係，係唔係坑渠都唔改佢周街掉垃圾嘅事實！」，惟遭女子反罵，「佢猛話我唔用腦，紙巾沖落坑渠咪冇囉」。

樓主於帖文氣憤道，「佢係講廣東話嘅，唔知咩人教出嚟咁後生會咁順手周街掉垃圾！總之就好X嬲啦！啲垃圾人仲咁大條道理！」。（《親親我好媽》劇照）

樓主怒斥：啲垃圾人仲咁大條道理！

樓主續說，「我話你覺得冇問題咪喺差佬面前掉幾張睇吓點囉。佢話你咪報警囉！$1000我畀唔起咩！（編按：亂拋垃圾罰款應為3,000港元）」。

樓主於帖文氣憤道，「佢係講廣東話嘅，唔知咩人教出嚟咁後生會咁順手周街掉垃圾！總之就好X嬲啦！啲垃圾人仲咁大條道理！」。

樓主表示，平日搭車或在餐廳遇到有人未有戴耳機開聲看影片、剪指甲等都會出聲。（《大叔的愛》劇照）

樓主：保護香港，人人有責！

樓主表示，平日搭車或在餐廳遇到有人未有戴耳機開聲看影片、剪指甲等都會出聲，「明明我本身係1個怕衝突嘅人，但太多人啲行為太離譜太唔自律太自私先迫到我要學識出聲！如果唔係呢啲人以為自己行為影響唔到人／可以接受！」，直言「唔可以姑息呢啲人！保護香港，人人有責！」。

網民感謝樓主，「多謝你唔怕麻煩，香港需要團結去擊退冇公德心的人」。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

網民：香港需要團結去擊退冇公德心的人

「違害社會！厚顏無恥！幫佢貼堂啦」



「謝謝你嘅見義勇為，希望啲人唔好污染香港」



「多謝你唔怕麻煩，香港需要團結去擊退冇公德心的人」



「你好勇敢又唔怕麻煩，已經做得好好，係香港人嘅好榜樣」



「你做得完全正確，大家都咁做，佢哋都會覺得好煩，再做嘅時候會考慮下收手。我都有喺巴士對抗播片大叔，係成功嘅。一起努力，守護香港」



「以為冇人睇到，點知俾人發現就死雞撐飯蓋。大家唔好淨係識得讚人勇敢佩服對方，大家都應該要守護自己嘅地方，1個出聲兩個出聲3個出聲，唔好次次都令到開聲嘅人孤軍作戰，然後覺得有人講咗我自己就唔出聲，咁樣永遠唔會有人行出第一步，因為失去支援就會助長對方氣焰，一定要群策群力」



根據香港法例第570章《定額罰款(公眾地方潔淨及阻礙)條例》，在公眾地方亂拋垃圾，定額罰款3,000元。（《垃圾》劇照）

香港亂拋垃圾罰多少錢？

根據香港法例第570章《定額罰款(公眾地方潔淨及阻礙)條例》，在公眾地方亂拋垃圾，定額罰款3,000元。

（Threads@thunderchill）