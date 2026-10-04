玩命？黃埔大媽推BB車行馬路　司機貼片斥路權X　網民：遲早出事

推住嬰兒車竟然膽敢在馬路上行走，真是大地任我行！有司機在網上駕駛群組分享「車Cam（行車紀錄）」片段，顯示在中秋節正日（25日）晚上，黃埔有女子推嬰兒車在馬路上行走，即使發現後方有車輛，亦未有加快腳步離開，只是「施施然」走回行人過路處，有途人看不過眼，疑似勸喻她返回行人路。



黃埔有女子推嬰兒車在馬路上行走，發現後方車輛亦未有加快腳步離開。（「fb＠車cam L（香港群組）」影片截圖）

有直擊司機貼片公審，形容對方「路權X」。（「fb＠車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民都批評女子行為累己累人，「宜家啲人真係當正車路係行人路，啲車同司機會主動讓路或避開佢哋，遲早出事」、「唔好攞bb條命較飛唔該」。



黃埔女子推BB車行馬路！

該司機在facebook「車cam L（香港群組）」上傳長約41秒影片，表示「入面真係有BB㗎」，又標籤「路權X」、「賞花杏仁露（上返行人路）」等字句。

樓主停泊車輛在黃埔必嘉街、奇趣天地對出路段。（「fb＠車cam L（香港群組）」影片截圖）

直擊有女子推着嬰兒車，神態自若在馬路上行走。（「fb＠車cam L（香港群組）」影片截圖）

女子發現後方私家車，表現從容不迫，「施施然」走回行人過路處。（「fb＠車cam L（香港群組）」影片截圖）

女子發現後方私家車，表現從容不迫，「施施然」走回行人過路處。（「fb＠車cam L（香港群組）」影片截圖）

女子發現後方私家車 「施施然」返回行人過路處

片中所見，樓主於周五（25日）晚上8時許，停泊車輛在黃埔必嘉街、奇趣天地對出路段，直擊1名女子手推掛有燈籠的嬰兒車，神態自若地在紅磡道的馬路上行走，即使發現後方私家車因為她而停車，女子亦表現從容不迫，「施施然」走回行人過路處。不少途人見狀均向女子投以詫異目光，其間有一家三口經過，當中大叔按捺不住，貌似出言勸喻女子返回行人路，事後又「手指指」批評對方罔顧安全的舉動。

女子「施施然」走回行人過路處。（「fb＠車cam L（香港群組）」影片截圖）

女子「施施然」走回行人過路處。（「fb＠車cam L（香港群組）」影片截圖）

有途人向女子投以詫異目光。（「fb＠車cam L（香港群組）」影片截圖）

有一家三口經過，當中大叔按捺不住，貌似出言勸喻女子返回行人路。（「fb＠車cam L（香港群組）」影片截圖）

有一家三口經過，當中大叔按捺不住，貌似出言勸喻女子返回行人路。（「fb＠車cam L（香港群組）」影片截圖）

大叔事後又「手指指」批評女子罔顧安全。（「fb＠車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民斥女子行為危險：有事就賴司機

許多網民怒斥片中女子行為危險，擔憂若發生意外將累己累人：

「啲人真係黐X線，馬路同行人路，唔X識分！」



「宜家啲人真係當正車路係行人路，啲車同司機會主動讓路或避開佢哋，遲早出事」



「地球都要圍住佢轉」



「希望佢唔（會）喺痛苦之中學習！」



「呀叔好波，X得好」



唔好攞bb條命較飛唔該 網民意見

網民揶揄大地任我行

有留言則揶揄片中女子「大地任我行」，「BB車都係車」、「車就緊係行馬路㗎啦」、「你有四個轆，我有八個轆添呀！點解唔行得馬路呀」。

行人攀越圍欄進入車路 可被罰款2,000元

根據香港法例第374G章 《道路交通(交通管制)規例》第39條「行人的責任」列明，任何人不得在身處距離行人天橋或行人隧道或該天橋或隧道的任何部分15米範圍內，但卻不使用該天橋或隧道；或不得攀越或穿過任何路邊圍欄或中央分道帶而進入車路，任何人無合理辯解而違反條文或規定，即屬犯罪，可被處以罰款2,000元。

（facebook＠車cam L（香港群組））