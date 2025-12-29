車cam直擊兩男亂過馬路！見私家車駛近爆1句話更衰　網民鬧離譜

行人過馬路時應小心觀察路面情況，亂過馬路隨時累已累人。網上早前流傳有車cam（行車記錄儀）影片，有私家車在新界的馬路上行駛時，有2名男子從右邊行出橫過馬路，私家車如常開行時，其中1人竟鬧司機：「揸快少少吖！」令司機嬲爆怒斥「惡X到」，決定在網上公開片段公審。不少網民都認為該2名男子離譜，「快唔快關佢咩事？」、「開窗XX佢啦」。



樓主的車cam（行車記錄儀）拍下2名中年漢行出馬路的情況。

當樓主駛迎時，其中黑色外套男子叫樓主「揸快少少吖」。

樓主嬲到公開車cam片公審該2名男子。

中年漢亂過馬路 叫私家車：揸快少少吖

該名男網民在Threads上發布車cam（行車記錄儀）片，表示「惡X到」。影片可見到樓主在新界地區駕駛，前面有1輛新界的士，樓主與對方保持適當距離。現場沒有行人過路設施，行人可以橫過馬路，但必需留意路面情況。

而右邊有2名男子從行人路走出，當時的士剛駛過，而私家車後續而至，男子卻仍走出馬路，當樓主駕車駛近2人時，其中1男子不滿地說：「揸快少少吖！」明顯是嫌樓主阻住他們過馬路。事件令樓主感到十分憤怒，不禁說「亂X過馬路仲叫我揸快少少，係咪要我撞落部的士到？」，於是決定公開影片公審對方。

有網民認為樓主應「開窗XX佢啦」。

網民：開窗XX佢啦

影片引來網民留言，紛紛力撐樓主，不少人也認為該2名男子離譜，「快唔快關佢咩事」「村霸鄉黑，駛怕你」、「快唔快關佢咩事」、「開窗XX佢啦」、「香港...」。

