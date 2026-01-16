青年攝車後過馬路車cam片瘋傳　巴士1動作救命　網民鬧：望都唔望

橫過馬路要睇清楚路況免生意外。網上有「車cam」片瘋傳，拍到有男途人在一輛正停車的巴士後面過馬路，疑沒有留意交通燈，差點遭對面線駛來的私家車撞到，當時聽到巴士曾響咹，似是提醒男途人或其他車輛。



影片引來不少網民批評男途人危險，「啲人真係onX，盲眼位最易死人」，有人則認為這情況司機也要小心，「亂過馬路故然錯， 但司機俾巴士遮蓋燈位行人過路處大範圍視線，也應及早收油慢行」。



青年疑沒有留意交通燈號而從巴士後面過馬路。（IG@車cam特警）

有車輛從對面線駛來。（IG@車cam特警）

車cam拍到青年險被撞一幕

有網民在專頁「車cam特警」中發片，從影片可見，當時1部巴士正停在路邊，有男途人從巴士後面過馬路，此時巴士響咹提醒司機或行人，男子見到對面線駛來的私家車才停下，但距離已極近，幸而沒有被車撞到。

青年差點被撞到，巴士響咹提醒。（IG@車cam特警）

青年見仍有其他車駛至，於是轉身返回行人路上。（IG@車cam特警）

不少網民批評男途人，「年輕人過馬路也要學要教，真係冇嘢好講」、「啲人真係onX，盲眼位最易死人」、「條友聽緊歌」、「我見一響咹，他反而走快兩步」、「塞住對耳，點提都冇用啦」、「司機唔止呠行人仲畀對面線聽，正常聽到響咹唔收慢都會留意」。

網民認為行人及駕駛者都要小心盲位

有人認為有盲位，私家車司機也要小心，「亂過馬路固然錯， 但司機俾巴士遮蓋燈位行人過路處大範圍視線，也應及早收油慢行」。