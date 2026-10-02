危險！旺角長裙女擔凳坐馬路打卡　網民斥害人害物：撞到咪要人救

為了打卡可以去到幾盡？有網民在旺角街頭直擊疑為遊客的女子，為了拍照打卡竟然把木椅搬到馬路上，然後擺好姿勢待攝影師為她拍照，目擊者驚嘆「為咗出片，真係咩都夠膽做」。網民紛紛批評女子行為危險，「害人害物」、「撞到唔好要人救，自己囉嚟的」。



旺角女生為打卡 擔凳坐馬路拍照

該目擊者在facebook群組「大埔 TAI PO」上傳照片，表示「為咗出片，真係咩都夠膽做，撞到人就真係大家都麻煩」，認為旅行拍照最重要是保持安全意識，「影相還影相，安全始終擺第一」、「玩得開心之餘，亦都要睇住周圍環境，唔好影相影到太投入」。

身穿連身裙的女子坐在木椅上，左方身穿黑色衫褲的攝影師蹲跪在馬路邊，手持相機為女子拍照。（「fb＠大埔 TAI PO」圖片）

攝影師蹲跪馬路邊 手持相機表現忘我

從目擊網民上載的照片可見，現場是旺角快富街與通菜街交界，有名身穿米白色連身裙的女子坐在木椅上，左方見到身穿黑色衫褲的攝影師，正手持相機蹲跪在馬路邊，忘我地為女子拍照，兩人為了打卡而走出馬路，引來不少批評聲音。

網民斥女子行為危險：害人害物

許多網民都斥責相中2人罔顧自身，以及其他道路使用者的安全，又揶揄「而家影證件相興喺馬路影？」、「佢唔坐喺吐露港公路中線到影？」，有網民直指這不是個別例子，而是成為區內日常景象，留言直指：

「油尖旺好多旅客企出馬路打卡影相，十分投入仿如自己隱身」



「嘗花杏仁露（上返行人路）！」



「遇着個濕滑嘅司機…」



「撞到佢，司機要坐監」



撞到唔好要人救，自己囉嚟的 網民意見

搬椅到馬路上拍照 疑已犯2宗罪

相中女子在旺角街頭將木椅搬至馬路上拍照，嚴重妨礙其他道路使用者，疑已犯法。根據香港法例第228章《簡易程序治罪條例》第4A條規定，任何人無合法權限或解釋而陳列或留下任何物品或東西，對在公眾地方的人或車輛造成阻礙、不便或危害，即屬犯罪，最高可處罰款5,000港元或監禁3個月。



除了在馬路上擺放雜物違法，行人在馬路上逗留拍照亦可能被檢控。根據香港法例第374章《道路交通條例》第48條「行人疏忽」，任何人在道路上疏忽地危害其本人或他人的安全，即屬犯罪，可處罰款2,000港元；而根據運輸署使用道路和行人路守則指引，行人在有行人路的情況下應盡可能避免踏出馬路或在行車線上逗留，如行人在事故中不幸受傷，只要證實其行為屬疏忽危害自身或公眾安全，亦需負上刑責。



（facebook＠大埔 TAI PO）