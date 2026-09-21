元朗紅衣男童馬路擋車坐車頭　疑媽媽趕至即跑　網民1原因籲體諒

帶孩童外出一定要拖緊！有司機近日於網上分享行車記錄儀（車cam）影片，顯示元朗鳳攸北街有名穿紅衣紅褲的男童一直站在行人過路處路中央不離開，阻擋車輛前進，有名穿藍色上衣港媽嘗試帶男童離開未果，男童隨後坐在樓主車頭。擾攘半分鐘後，1名穿橙色上衣疑為其媽媽的女子趕至，男童立即跑上行人路避走。



網民留言表示，「我仲以為係靈異事件：香港紅衣小男孩」、「如果係7月真係以為自己撞邪」、「咩事？佢父母呢？」、「嗰位藍色衫女士好好」、「多謝樓主咁有耐性」。



有網民質疑男童是否「碰瓷黨」，不少網民就猜測男童有特殊教育需要，呼籲要多理解男童的行為及體諒照顧者的辛勞，「以前做過義工，有個小朋友同佢個樣嘅特徵超級似，有好嚴重嘅SEN，完全失控可以狂奔9條街，大人完全追唔到嗰種」。



有司機近日於網上分享行車記錄儀（車cam）影片，顯示元朗鳳攸北街有名穿紅衣紅褲的男童一直站在行人過路處路中央不離開。（Threads@maxwell.yu.94）

該司機於Threads發文發片，行車記錄儀顯示事發於元朗鳳攸北街，有名穿紅衣紅褲的男童獨自站在行人過路處路中央，阻擋司機離開。

元朗紅衣男童馬路擋車坐車頭

隨後1名穿藍色上衣港媽帶着女兒路過，欲拉走男童到對面行人路，但男童反抗不願離開，還坐在樓主車頭。

1名穿藍色上衣港媽帶着女兒路過，欲拉走男童到對面行人路。（Threads@maxwell.yu.94）

1名穿藍色上衣港媽帶着女兒路過，欲拉走男童到對面行人路。（Threads@maxwell.yu.94）

1名穿藍色上衣港媽帶着女兒路過，欲拉走男童到對面行人路。（Threads@maxwell.yu.94）

1名穿藍色上衣港媽帶着女兒路過，欲拉走男童到對面行人路。（Threads@maxwell.yu.94）

男童反抗不願離開。（Threads@maxwell.yu.94）

疑媽媽趕至 男童即跑上行人路

擾攘半分鐘後，1名穿橙色上衣疑為男童媽媽的女子趕至，男童立即跑上行人路避走。另1個鏡頭見到，橙衣女與男童站在行人路疑在教育。

樓主於帖文對橙衣女表達感激，讓他終於可以安全駛離，「靚太，唔該晒你」。

男童站近樓主車頭。（Threads@maxwell.yu.94）

男童坐在樓主車頭。（Threads@maxwell.yu.94）

擾攘半分鐘後，1名穿橙色上衣疑為男童媽媽的女子趕至，男童立即跑上行人路避走。（Threads@maxwell.yu.94）

擾攘半分鐘後，1名穿橙色上衣疑為男童媽媽的女子趕至，男童立即跑上行人路避走。（Threads@maxwell.yu.94）

擾攘半分鐘後，1名穿橙色上衣疑為男童媽媽的女子趕至，男童立即跑上行人路避走。（Threads@maxwell.yu.94）

網民猜測男童有特殊教育需要

「SEN，帶住個女嗰位女士提佢上返行人路，佢捉住自己件衫嗰下，同想伸手反擊女士嘅反應都估到」



「可能父母專登畀件咁sharp嘅衫佢着，唔見咗都容易搵到」



「我都帶過自閉小朋友出街，有次佢鬆手跑走咗，我係狂追先捉到，又有朋友用過手連手嘅手扣，有次個細路突然暴走，我朋友跌倒仲剷到成腳損晒，條片入面嘅大人似係衝過去，所以相信真係意外」



「無論咩國籍，SEN都係一種非自願嘅問題，你可以當佢係一種病，當事人對自理同自制都未必同一般人一樣，照顧佢嘅家人亦唔係超人，或者佢嘅行為對其他人有影響，但佢需要嘅係體諒照顧同幫助，而唔係被歧視恥笑，希望大家體諒亦可以唔好二次傷害小朋友」



另1個鏡頭見到，橙衣女與男童站在行人路疑在教育。（Threads@maxwell.yu.94）

網民：照顧者也有責任多教育

「佢好明顯看住右邊，媽媽反應，最後見到媽媽走過來便跑回路邊，看得出佢係特登的，聰明㗎，知被人鬧硬，自閉的話會等媽媽捉都未必走，純我個人覺得SEN唔係錯的理由同藉口，錯就要教，touch wood司機睇唔到，命就無。好多SEN小朋友都好乖，唔好周圍把曳的都標籤SEN」



（Threads@maxwell.yu.94）