32歲「前選美佳麗」突離世震驚粉絲 生前最後貼文曝光：最近瘦了
撰文：聯合新聞網
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韓國小姐出身的模特兒申海莉（신해리）近日驚傳離世消息，享年32歲。
車模曹仁英（조인영）14日透過社群帳號宣布了她的死訊，貼文寫道：
請大家為我們親愛的海莉送上深切的哀悼和祝福，讓她在離開的路上不再孤單。
突如其來的消息讓許多粉絲與友人感到震驚。
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消息一曝光後，申海莉的社群帳號上湧現了許多追悼的留言，粉絲紛紛表示：
「美麗純潔的海莉，願妳去到更好的地方」
「我們會想念妳的」
「感謝妳像天使般存在於我的生命中」
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值得一提的是，申海莉在去世前的3天，仍然在社群平台上分享她的日常，11日她更新Instagram曬出一系列在車上的甜美自拍照，寫下：
最近瘦下來，臉部線條更明顯了……不知道該繼續剪短頭髮還是留長呢？
顯示她當時的生活一切如常。
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申海莉2012年參加韓國小姐比賽，並於2014年開始擔任賽車模特兒，之後在2018年成為Road FC的擂台女郎，備受喜愛。
直到前不久的8月31日，她因個人因素舉行了引退儀式。
目前，申海莉的死因尚未確認，有部分韓媒報導稱是心臟驟停，但尚無確切消息。
她的告別式於15日舉行，安葬地點為首爾追悼公園。
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