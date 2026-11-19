加拿大卑詩省列治文市（Richmond）早前出現一則融化華人社區的跨文化暖心熱話。當地1名22歲白人大學生，花了數個月走訪當地數百個華人家庭，主動敲門並以普通話獻唱80年代經典金曲《一剪梅》。相關影片上載至社交平台後引發熱烈回響，其中拍攝為81歲老婦獻唱的短片在Instagram累積突破1,400萬次觀看、逾180萬人點讚。



22歲白人大學生主動敲門並以普通話獻唱80年代經典金曲《一剪梅》，讓華人家庭十分驚喜。（YouTube@The Canadian Press影片截圖）

22歲白人大學生主動敲門並以普通話獻唱80年代經典金曲《一剪梅》，讓華人家庭十分驚喜。（YouTube@The Canadian Press影片截圖）

坐飛機消磨時間 靠翻譯軟件自學唱《一剪梅》

該名大學生名叫麥克尼爾（Kieran Michael MacNeill），現於安省皇后大學（Queen's University）攻讀電腦科學，他稱是在2024年乘搭飛機期間，因消磨時間而透過拼音與翻譯軟件自學唱《一剪梅》。

麥克尼爾現於安省皇后大學（Queen's University）攻讀電腦科學，搭乘飛機期間，因消磨時間而自學唱《一剪梅》。（YouTube@The Canadian Press影片截圖）

費玉清名曲成網絡迷因

《一剪梅》是華人歌手費玉清於1983年推出、1984年作為同名中視電視劇主題曲，是紅遍大江南北的經典老歌。自2020年起，這首歌的洗腦歌詞「雪花飄飄北風蕭蕭」，以及費玉清獻唱的片段在Spotify、TikTok及YouTube上爆紅，一舉登頂挪威、紐西蘭及芬蘭等多國Viral 50榜單，成為西方網絡社群中極具代表性的網絡迷因（Internet Meme）。流行文化學者指出，這種「迷因音樂」打破了傳統語言學習的門檻，讓西方年輕世代得以透過旋律與拼音，建立對華語音樂的初步認知與情感連結。

華人朋友提議向華人長者獻唱促成行動

今年5月，麥克尼爾前往列治文市工作，在1次與華裔朋友同車時，他隨口唱出這首老歌，朋友大受震撼，並提議他向當地華人長者獻唱。麥克尼爾隨後在6月正式展開唱歌走訪的計劃，並由朋友陳氏（Jason Chen）協助拍下過程。



麥克尼爾隨後在6月正式展開唱歌走訪的計劃，並由朋友陳氏（Jason Chen）協助拍下過程。（YouTube@The Canadian Press影片截圖）

相關影片上載至社交平台後引發熱烈回響，其中1段影片累積播放量逾1,400萬次。（YouTube@The Canadian Press影片截圖）

列治文華人人口過半 經典華語歌打破隔閡

麥克尼爾選擇走訪的列治文市（Richmond），在加拿大人口普查中佔據獨特的文化人口學地位。根據加拿大統計局（Statistics Canada）最新的人口普查數據顯示，列治文市的華裔人口比例超過54%，是全北美華人比例最高的城市；其中更有超過40%的居民以中文（普通話或粵語）作為家中使用的主要語言。這項數據精準解釋了為何麥克尼爾的歌曲能引發如此強烈的社區共鳴，因對許多高齡移民而言，語言障礙往往形成隱形的社交孤島，而1首熟悉的故鄉旋律經典歌曲，不僅打破了物理上的門鈴隔閡，更在統計學所揭示的語言藩籬上架起了情感橋樑。



居民由防備變熱情

麥克尼爾坦言，行動初期曾擔心被居民視為「怪人」，在走訪的300至400戶人家中，部分居民起初誤以為他是上門推銷員而拒絕應門。當居民聽到他開口唱出熟悉的華語歌曲後，態度往往出現顯著轉變。

在首次成功獻唱的家庭中，戶主對其表現感到意外，隨後更端出2盤羊排供他們享用。此外，麥克尼爾為1名81歲華裔老婦獻唱的影片，在Instagram上獲得180萬個Like及近1,400萬次播放。該名老婦表示，這是她移民加拿大44年來，首次有白人對她唱中文歌。

麥克尼爾行動初期曾擔心被居民視為「怪人」，在走訪的300至400戶人家中，部分居民起初誤以為他是上門推銷員而拒絕應門。（YouTube@The Canadian Press影片截圖）

當居民聽到他開口唱出熟悉的華語歌曲後，態度往往出現顯著轉變。（YouTube@The Canadian Press影片截圖）

學習《海闊天空》深化交流 冀破除刻板印象

除了普通話歌《一剪梅》，麥克尼爾其後亦嘗試學習Beyond的經典廣東歌《海闊天空》。他認為不少人對華人移民留有「性格封閉」的刻板印象，但事實上許多長者只是受限於語言障礙，擔心英語不佳而心生怯意。



麥克尼爾指出，只要主動對其文化表達興趣，華人社區展現出極高的包容力與熱情。他表示，居民的積極回應成為他繼續深入學習中文的最大動力。

