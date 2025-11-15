北區醫院婆婆彈琴片瘋傳！奏汪明荃金曲市民齊唱　街坊爆真實身份

鋼琴高手在民間？網上瘋傳影片，網民拍到北區醫院大堂有1名銀髮婆婆彈鋼琴，更有在醫院等候的市民隨音樂唱「阿姐」汪明荃金曲《萬水千山總是情》，氣氛「好和諧 」。婆婆「寶刀未老」獲網民大讚，「最勁嘅係佢呢個年紀，完全唔使睇譜」，有街坊透露婆婆已年逾九旬，經常下午去彈一會琴，「婆婆後生嗰時好似係鋼琴老師」。有網民又指其他地區醫院都有長者彈琴，「真係會抒解到少少探病嘅人嘅沉重情緒」。



北區醫院婆婆彈《萬水千山總是情》

有港男日表示日前到醫院上廁所，經過醫院堂時見有婆婆正彈琴。影片所見，1名銀白髮戴口罩的婆婆，在北區醫院入口大堂彈鋼琴，正彈當年由「汪阿姐」汪明荃演唱的《萬水千山總是情》，旁邊放著相信是她的枴杖，一些在醫院等候的市民圍觀聽音樂。港男指「側邊仲有人一齊陪婆婆唱萬水千山總是情， 好和諧 」。

網民讚「叻女」：最勁係佢呢個年紀完全唔使睇譜

網民大讚婆婆「寶刀未老」，「婆婆好可愛，好叻女」、「婆婆以前彈琴一定好勁」、「OMG呢位婆婆以前一定係書香世家嘅大小姐」、「最勁嘅係佢呢個年紀，完全唔使睇譜，啲曲譜刻咗入個腦到咁……好厲害」、「婆婆大腦、小手肌同腳都好靈活，要身體健康」。

街坊指婆婆出沒多年

不少街坊又指婆婆經常到北區醫院彈琴，「呢個婆婆喺北區醫院彈琴好多年啦！每次聽到佢嘅琴聲都會會心微笑，希望佢身體健康生活安好」、「兩年前我阿公走𠴱日佢都係度」、「有時喺北區醫院覆診，如果有人喺度彈琴都會停低聽」、「呢個婆婆好叻㗎，我次次入醫院、我老豆入院，都會撞到佢彈」、「北區醫院，差不多日日都彈唱，我在病人角度希望聲浪教細聲點」。有網民指，其他區也有長者愛到醫院彈琴，「大埔娜打素都成日有伯伯彈，真係會抒解到少少探病嘅人嘅沉重情緒」。

曾透露年逾90 「後生嗰時好似係鋼琴老師」

部份網民更透露婆婆的「身世」，指她已經9旬，而且真的當過音樂老師，「呢個婆婆好chill㗎，嗰次同佢傾計外國返嚟定居，下午嚟彈一陣，便去食飯，仲有英文名㗎」、「婆婆後生嗰時好似係鋼琴老師，上星期聽到彈月亮代表我的心」、「之前我公公走去問過佢，原來婆婆以前係音樂老師，已經90幾歲啦」。

