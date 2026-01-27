青年長沙灣馬路玩滑板車BMX　衝紅燈撞鐵箱倒地翻滾　網民斥危險

害人又害己！網上流傳影片，長沙灣蘇屋邨對開長發街與保安道交界，有4名青年於夜晚，在馬路大玩花式滑板車及BMX小輪車，極速衝上保安道遊樂場石屎斜坡，做出轉身花式，其間有青年撞上遊樂場鐵箱發出巨響，亦有青年「衝紅燈」過馬路，踩着滑板車衝上斜坡後失平衡倒地，從行人路翻滾至馬路邊。



網民留言批評，「哇，呢啲真係要全世界見到，危險到呢」、「自己要做孝順仔唔代表要司機埋單」、「夜媽媽仲喺到嘭嘭聲」、「紅咗（紅燈）仲出馬路抵被人X，玩還玩，閃緊（綠燈）就好等下轉」。



網上流傳影片，長沙灣蘇屋邨對開長發街與保安道交界，有4名青年於馬路大玩花式滑板車及BMX小輪車。（Threads@nepenthe1088）

有男生於Threads發文發片表示，「滑板車 VS BMX露兩手」。影片見到，有4名青年於長沙灣長發街玩花式滑板車及BMX小輪車，當時行人過路處的交通燈正顯示為紅燈，但已有1名踩滑板車的青年率先「衝紅燈」，衝上對面馬路的保安道遊樂場石屎斜坡做出花式，惟失平衡倒地，從行人路翻滾至馬路邊。而影片亦拍到有多名青年站在遊樂場路邊欄杆旁，甚或坐在欄杆上，身旁有多輛滑板車及BMX小輪車。

4名青年長沙灣馬路玩滑板車BMX 衝紅燈撞鐵箱

緊接有第二名青年同樣踩着滑板車，於行人過路處已轉綠燈時衝上遊樂場斜坡，撞上鐵箱後成功轉身過馬路回到原地。之後，第三名穿黑衣及第四名穿白衣青年踩着BMX小輪車做出同款動作，而第三名青年轉身時綠燈已正在閃亮，但他繼續踩回原地，第四名青年亦在綠燈閃亮時衝出。

影片見到，第一名青年「衝紅燈」過馬路，踩着滑板車衝上斜坡。（Threads@nepenthe1088）

之後，第三名青年踩着BMX小輪車做出同款動作。（Threads@nepenthe1088）

網民斥：自己出事之餘被罰嘅人係司機

帖文引來兩名玩滑板車的涉事青年留言，貼出朋友近距離拍攝的影片，其中1人更表示「你睇吓我cam man（攝影師）影得好」。

網民留言批評4名青年，「係咪以為好有型？面係人哋畀，架係自己丟，唔反對咁樣玩，不過唔好喺馬路，萬一真係撞到你，你自己出事之餘被罰嘅人係司機，你哋係害緊人仲害埋自己」。

也有網民認為，「依家係滑板車禁止滑板場玩，但又唔起1個地方畀人玩，結果啲人要喺街頭咁玩」、「香港真係局限咗好多年青人嘅創意同發揮，你有空間畀佢哋玩，佢哋仲會喺呢啲地方玩？」。

帖文引來兩名玩滑板車的涉事青年留言，貼出朋友近距離拍攝的影片。（Threads影片截圖）

影片見到，青年「衝紅燈」玩滑板車。（Threads影片截圖）

青年撞上鐵箱。（Threads影片截圖）

另1名青年於留言區貼出朋友近距離拍攝的影片。（Threads影片截圖）

於馬路玩花式滑板車BMX，涉違反了什麼法例？

根據運輸處網頁，交通燈「綠色人像」燈號閃動時，不可開始橫過馬路。根據香港法例第374G章《道路交通（交通管制）規例》第33(6)條規定，在交通燈控制過路處，行人必須遵從交通燈指示，任何「無合理辯解」違反條例者，可處罰款2,000元。

另根據第228章《簡易程序治罪條例》第4(8)條規定，任何人無明顯需要而在行人路上策騎或駕駛；或在顧及一切有關情況下，在公眾地方罔顧後果或疏忽地策騎或駕駛，或其策騎或駕駛的速度或方式會對公眾產生危險，可處第1級罰款（2,000港元）或監禁3個月。

另根據第374章 《道路交通條例》第48條規定，任何使用道路的行人，或於任何道路上駕駛人力車的人疏忽地危害其本人或他人的安全，即屬犯罪，可處第1級罰款（2,000港元）。

（Threads@nepenthe1088）