73歲老翁讚女童可愛輕摸頭　遭躁父扯倒在地　家屬怒公開片段尋人

現代科技發展迅速，社會也愈發強調「個人邊界感」，但也有部分地方仍保有濃厚的人情味。



近日，就有一名7旬老翁因看見陌生女童長得可愛，撫摸了對方的頭部，引發對方家長不滿，更遭女童父親推倒在地。據了解，當地警方已掌握涉案的40歲男子身份，目前正全力展開調查。

7旬翁摸摸陌生女童頭，遭女童父親一手拉開摔在地上。（Instagram@being1ton）

老翁輕撫女童頭部 遭女童父親一把甩倒

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根據新加坡媒體《8world》報導，73歲楊姓老翁一家在當地東海岸樂斯廣場（Rox square）的茶餐廳經營雲吞麵攤位。8月15日下午4時許，行動不便的楊翁在店內行走時扶著桌子，經過一名小女孩身旁時，覺得可愛，因此伸手輕摸其頭部。當下坐在對面的女童伸手制止楊翁，不在位置上、聽到動靜的女童父親也匆忙趕過來，上前與楊翁理論。

楊翁解釋是看到女童可愛，心生疼惜才會摸頭。二人爭執間，男子一把將楊翁扯摔落地，並撞倒一旁的摺桌。楊翁家人趕緊上前攙扶，同時展開口舌之爭。事發後，楊翁雖感背部隱隱作痛，但未前往醫院就診，僅服止痛藥及敷貼膏布，次日仍忍痛返回店內幫忙。

隔日，楊翁家屬表示，雖然該男子有坐下來與他們心平氣和詳談，並誠懇道歉、請他們喝了一杯飲料，但一杯飲料和一句道歉並不能消除楊翁正在承受的身體上的疼痛和傷痛。於是他們選擇公開監視器畫面，希望大家協助找到該男子，並讓男子付出代價。

影片瘋傳全網 警方證實已獲報

影片上傳網路不到6小時，就已經破百萬點閱，且瘋傳，引爆熱議。一方認為，女童父親行為過於暴力，即便不喜歡陌生人碰觸孩子，也不應該對行動不便的七旬老人動粗；另一方則認為，現代社會注重個人隱私與身體邊界，未經家長同意不應隨意觸碰他人小孩。

報導指出，新加坡警方證實已接獲報案，並確認了涉案40歲男子的身份。警方呼籲社會公眾保持理性，切勿對案情作任何主觀揣測。警方將全面釐清事實經過後，依法展開後續調查。

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