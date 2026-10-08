寧波景區聘「原始人」NPC　700人爭18名額　試工半日食9番薯薯仔

內地國慶黃金周期間最搶手的兼職，可能是「扮原始人」。浙江寧波1個景區早前開出日薪200人民幣（約230港元）、包三餐與化妝的待遇，聘請兼職扮演「原始人」NPC（非玩家角色）。這份被網民戲稱為可以「帶薪發瘋」的絕世好工，短短數日內吸引逾700人爭奪僅18個職位。然而，這份看似輕鬆解壓的工作，真實面貌卻充滿挑戰。



浙江寧波1個景區聘請兼職扮演「原始人」NPC，這批兼職的主要工作區域位於景區內的圖騰部落集市，需要配合場景設定，與遊客進行沉浸式互動。（微博：潮新聞）

浙江寧波1個景區聘請兼職扮演「原始人」NPC，這批兼職的主要工作區域位於景區內的圖騰部落集市，需要配合場景設定，與遊客進行沉浸式互動。（微博：潮新聞）

無演技門檻但求「富有表現力」遠至四川雲南應徵

綜合內地媒體報道，今年9月初，寧波山海九龍源景區為中秋及國慶假期招聘「原始人」NPC，這批兼職的主要工作區域位於景區內的圖騰部落集市，需要配合場景設定，與遊客進行沉浸式互動，日薪200人民幣（約230港元），包三餐與化妝。招募消息傳出短短數日，已有超過700人湧入官方招募群組，18個名額迅速爆滿。

這份兼職門檻看似不高，對應徵者並無演藝技能要求，但列明必須負責任、守時，且要「富有表現力」。工作期間須對遊客有禮，動作不能過分誇張，亦絕對不可驚嚇遊客。據悉，有應聘者甚至專程從四川、雲南搭飛機前往寧波面試，足見其受歡迎程度。

這份兼職門檻看似不高，對應徵者並無演藝技能要求，但列明必須負責任、守時，且要「富有表現力」。（微博：潮新聞）

這份兼職門檻看似不高，對應徵者並無演藝技能要求，但列明必須負責任、守時，且要「富有表現力」。（微博：潮新聞）

半日食5番薯4薯仔 瘋狂互動累到「失聲」

浙江媒體《潮新聞》的記者於10月1日正式上班。工作人員事前需換上獸皮道具服，並塗抹木炭灰化妝，隨後被派到入口湖邊守着小木棚與篝火，扮演賣烤番薯的「原始人」。工作期間紀律嚴格，全程禁止使用手機；為維持角色設定，只能發出「啊、嗚」等部落式叫聲。即使遊客不消費，NPC 也必須配合拍照打卡，絕不能「出戲」。

在假日龐大的人流壓力下，記者為了配合情境，在短短1個上午內便硬吃了5個烤番薯與4個烤薯仔。1天下來，自認性格外向的體驗者坦言「被抽乾了精力」，甚至「累到不想說話」。

在假日龐大的人流壓力下，記者為了配合情境，在短短1個上午內便硬吃了5個烤番薯與4個烤薯仔。（微博：潮新聞）

在假日龐大的人流壓力下，記者為了配合情境，在短短1個上午內便硬吃了5個烤番薯與4個烤薯仔。（微博：潮新聞）

為維持角色設定，NPC只能發出「啊、嗚」等部落式叫聲。即使遊客不消費，NPC 也必須配合拍照打卡，絕不能「出戲」。

體驗者形容工作「累並快樂着」

近年「活人 NPC」已成為內地各大景區吸引人流、提升互動體驗的重要手段。儘管這份日薪200元的工作極度消耗體力，但部分兼職的大學生與年輕人表示，能在獨特的氛圍中收穫全新的職業體驗，感覺是「累並快樂著」。這份「披着獸皮的兼職」，考驗的不僅是體力，更是持續向遊客輸出快樂的能力。

（綜合）

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