新年利市盤？香港仔保安招聘12小時日薪$620　1關鍵惹議：搵鬼派

【保安／新年／利市／利是】保安們新年臨近嚴陣以待！社交平台的保安招聘群組流傳招聘告示，稱2月份香港仔「利市盤」請保安員，上班時間「晚七朝七」，即上班時間12小時的「通宵更」，日薪620元。帖文引起關注，不少人質疑通宵更根本不會「逗」到多少利市，「返夜更凌晨真係搵鬼派」，又質疑以12小時一更來計薪金出手太低。



香港仔單幢大廈通宵更 細節待遇引關注？

樓主在facebook群組「全港保安招聘站security recruit」發帖，上傳1則招聘告示，上面提及2月份請人，要求「男兵」、「利是（利市）盤」，上班地點是香港仔市中心，位於成都道的單幢大廈一人崗位，「交通方便、1900-0700夜」，亦即「通宵更」由晚上7時至翌朝7時，合共12小時，並列出了共8天的上班日子，打上620元的數字，相信為日薪，最後2項備註為「全接優先」、「7號銀行過數」。

樓主笑言「利市盤係咪即係話好多利市咁解」，但其上班時間卻為「晚七朝七」，「夜媽媽，可能收到幾多利市呀？」，認為12小時的通宵更合理價格應該要750至800元。

網民傻眼：夜更派條X俾你咩？

網民解釋，利市盤則「即係有機會收到利市」，但其上班時間收到利市的機會甚微，「即係人哋過年放假你啱咪去頂位囉」、「夜更派條X俾你咩？」、「利市盤，但崗位未必是利市位置」、「一年得幾日，怎會益你呀？試做過一次，油水位全部編自己友，你新的就肯定是不見人位，有X利市收咩？X頭」。

網民嫌出手低：食水深咗啦

許多網民則更關注薪金問題，「12碼620，仲係新年期間，出手咁低」、「$620係係返領展公屋商場，無車場又無人泊車點樣逗利是」、「食水深咗啦，620/12碼！重要係過年」、「食水太深」、「得17號一日年初一，仲講利市盤。12碼620，食得太誇」、「中環9碼650，12碼850，過年做幾日，豪宅，利是？順其自然啦」。

