有片｜葵芳私家車直駛上行人路　網民斥離譜籲舉報：個牌買返嚟？

汽車公然駛上行人路，視安全、法例如無物？有港男在網上駕駛群組貼片，指在葵芳目擊有私家車駛上行人路，引來網民斥責司機罔顧途人安全，「個牌買返嚟？」、「正常司機唔會咁行」，認為樓主應向警方電子報案中心或「影住駕」舉報對方，「有晒車牌做佢啦」。



葵芳有私家車駛上行人路，被網民批評是馬路炸彈。（「fb＠車cam L（香港群組）」影片截圖）

根據香港法例第374章 《道路交通條例》，任何人在道路上不小心駕駛汽車，即屬犯罪，可被處以罰款5,000元及監禁6個月。



葵芳私家車駛上行人路 目擊者傻眼：呢度唔可以泊車

該目擊者於周一（5日）在facebook「車cam L（香港群組）」上傳長約8秒的影片，表示「先生，呢度唔可以泊車」。片中所見，在葵芳興芳路、新都會廣場對出的巴士站，1輛由內地廣汽集團旗下廣汽傳祺出產的白色私家車，於晚上時分直接駛上行人路，其時有至少3名行人站在牆柱旁，未知是否認識司機。

事發在葵芳興芳路、新都會廣場對出的巴士站。（「fb＠車cam L（香港群組）」影片截圖）

由內地廣汽集團旗下廣汽傳祺出產的白色私家車，在晚上時份駛上行人路。（「fb＠車cam L（香港群組）」影片截圖）

司機被批馬路炸彈

許多網民群斥司機行為離譜，「黐X線」，並揶揄「唔知以為葵芳新都會有車展呀」、「大地在我腳下」。

「咁X過份成部上」



「正常司機唔會咁行」



「個牌買返嚟？」



「近呢幾年多X咗好多馬路炸彈」



之前行人（過路處亮起）綠燈都覺得危險，而家行人路都唔安全 網民意見

網民建議舉報：1823啦

有留言就猜測是否涉及電召車載客，「有客call車啊」、「冇辦法，個客個定位喺呢度」、「為咗五星星」，但認為無論如何，樓主都應該舉報對方，「呢啲真係要投訴佢啦」、「齋影唔去提醒佢有咩用？」、「點解唔X舉報呢？」、「上行人路已經係危駕，送佢一程，功德無量 」。

汽車駛上行人路 觸犯什麼法例？

根據香港法例第374章 《道路交通條例》 第38條(1)及(2) ，任何人在道路上駕駛車輛時，如無適當的謹慎及專注，或未有合理顧及其他使用該道路的人，即屬「不小心駕駛」，可被處第2級罰款（5,000元）以及監禁6個月。

另外，第374章《道路交通條例》第37條亦指出，任何人在道路上危險駕駛汽車，即屬犯罪，一經循公訴程序定罪，可處第4級罰款（2.5萬港元）及監禁3年；一經循簡易程序定罪，可處第3級罰款（1萬港元）及監禁12個月。

（facebook＠車cam L（香港群組））