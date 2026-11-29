大家日常消費購物，總會順口說一句去「買東西」，但你有沒有想過，為何我們只說「買東西」，卻從不說「買南北」？這個深入民心的日常口頭禪，背後原來牽涉到唐代長安城盛極一時的商業格局，以及南宋理學大師朱熹一段膾炙人口的陰陽五行典故。



長安市民出門購物，大多前往「東市」或「西市」，久而久之口語便簡化為「買東西」。（AI生成圖片）

長安市民出門購物，大多前往「東市」或「西市」，久而久之口語便簡化為「買東西」。（AI生成圖片）

唐代長安「東市西市」劃分 交易暢旺成俗？

最廣為流傳的說法，可追溯至唐代首都長安城。當時朝廷實行嚴格的「坊市制」，將住宅區（坊）與商業區（市）劃清界線，所有商品買賣必須在指定的商業區內進行，當中最繁盛的正是「東市」與「西市」。當時「東市」雲集本土精品與高檔貨品，而「西市」則聚集大量胡商外貨，價格實惠。相傳長安市民出門購物，大多前往「東市」或「西市」，久而久之口語便簡化為「買東西」，隨後逐漸演變成各式商品的代名詞。

唐代實行嚴格的「坊市制」，將住宅區（坊）與商業區（市）劃清界線，所有商品買賣必須在指定的商業區內進行。（AI生成圖片）

「東市」雲集本土精品與高檔貨品。（AI生成圖片）

「西市」聚集大量胡商外貨，價格實惠。（AI生成圖片）

不過從考據角度來看，此說法屬於民間傳說。據南朝《南齊書・豫章王蕭嶷傳》記載，當時已有以「東西」代指器物財物的用法，齊武帝對蕭嶷稱「百年何復可得，止得東西一百，於事亦濟」，反映「東西」一詞解作物品早於唐代出現；至於「買東西」3字連用成為日常口語，現存唐代文獻尚未見紀錄，實質上要到宋代話本與詩文中才廣泛成型。

百年何復可得，止得東西一百，於事亦濟。 《南齊書・豫章王蕭嶷傳》

朱熹遇好友妙答 竹籃裝「金木」不裝「水火」

另一個流傳甚廣的故事，將「買東西」與陰陽五行學說完美結合。相傳南宋理學家朱熹在路上偶遇好友盛溫如，見對方手中提着1個竹籃，便好奇問他要到哪裏去。盛溫如回答：「上街買東西。」朱熹聽後打趣追問：「為何是買東西？難道不能買南北？」

南宋理學家朱熹在路上偶遇好友盛溫如，見對方手中提着1個竹籃，好奇問他要到哪裏去。（AI生成圖片）

盛溫如隨即運用五行理論巧妙回應：「東方屬木，西方屬金，凡屬金木類，竹籃子都裝得下；而南方屬火，北方屬水，水火之類若裝進竹籃，水會漏光、火會燒穿籃子，所以竹籃只能裝金木，自然只能『買東西』，而不能『買南北』了。」這段對答將日常生活與哲理融會貫通，雖多被後世學者視為附會之作，卻成為後人津津樂道的文化佳話。