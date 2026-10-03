公屋戶21年前獲准換鐵閘　交還單位竟被要求付費還原　結局大反轉

公屋設備不能隨意改動，否則交還單位時需自費還原！有秀茂坪邨公屋住戶最近因單位成員減少而變成寬敞戶，需交還公屋單位，大廈主任及物管上門檢查單位設備時，要求住戶繳付4,010元還原鐵閘。該住戶隨即展示2005年申請自費更換鐵閘的文件，指出當年房署職員簽署了文件，證明改動合乎規格，文件列明交還單位時毋須還原，沒料到會被要求付費，「理由係文件叫我唔使還原，但文件冇叫我唔使畀錢」。該住戶無奈於網上發文求助：「想請問各位有冇人聽過呢個係理由，不需要還原的意思又是什麼？」



網民指出，「龍門任佢哋搬咩！總之當年有職員批咗唔使畀返錢，老死都唔畀！」、「主任唔識嘢亂咁噏！佢哋未見過唔出奇，成20年之前嘅嘢！呢單嘢一定要據理力爭，白紙黑字都俾佢打橫嚟講，真係好離譜」。該住戶其後交代後續，指出收到房署電話，「回應找到我舊的文件，鐵閘不需要付費還原」。



房屋署回覆《香港01》查詢時表示，屋邨辦事處職員於9月23日到有關租戶單位進行退還單位前檢查時，發現單位更換了原裝的鐵閘，遂提醒租戶可能需要還原裝置。租戶表示相關改動已獲得房屋署批准，並出示相關批准文件。經核實有關文件並確認該鐵閘符合規格及狀況良好後，辦事處已於9月25日回覆有關租戶，有關鐵閘無須還原，租戶亦無須繳付相關的還原費用。



有秀茂坪邨公屋住戶最近因單位成員減少變成寬敞戶，而需交還公屋單位，大廈主任及物管上門檢查單位設備時，要求繳付4,010元還原鐵閘。（非涉事單位／資料圖片）

該公屋住戶於facebook群組「公屋討論區」發文講述事件，最近因變成寬敞戶需交還公屋單位，大廈主任及物管上門檢查單位設備，評估有何處需還原，其他改動她認為是合理還原，「但唯獨是佢要我還原鐵閘，4,010元」。

交還公屋單位被要求付費還原鐵閘

涉事住戶指出，2005年曾申請自費更換鐵閘，「和諧一型鐵閘改趟閘」，解釋當年的鐵閘不安全，「當時入住，鐵閘下面有個窿可以伸手入去，開到鐵閘，而且鐵閘啲鎖匙，同1條鎖匙，我哋同隔籬屋都試過可以開到，屋企老人家日日提心吊膽驚有賊，日間我哋又要返工，所以令佢安心就換咗個鐵閘」。

該住戶隨即展示2005年申請自費更換鐵閘的文件，指出當年房署職員簽署了文件證明改動合乎規格，文件列明交還單位時無須還原，沒料到仍被要求付費。（facebook群組「公屋討論區」圖片）

住戶出示文件：廿年前獲准換鐵閘

該住戶強調，「當時有申請及符合房署要求，房署亦都簽咗份文件話我合規格，我自己都有份文件存檔，當時房署職員有講，要符合房署要求，鎖頭沒有損毀，操作正常，不需要還原，文件裏面都有寫」。

該住戶即場向大廈主任及物管展示文件說明情況，「但佢仍然堅持我要還原鐵閘，理由係文件叫我唔使還原，但文件冇叫我唔使畀錢」。住戶無奈向廣大網民求助：「想請問各位有冇人聽過呢個係理由，不需要還原的意思又是什麼？」

仍然堅持我要還原鐵閘，理由係文件叫我唔使還原，但文件冇叫我唔使畀錢 大廈主任及物管回覆住戶

文件列明，「如鐵閘符合房署指引的規定，租戶在遷出單位時無須把已更換的鐵閘回復原狀，並須同意鐵閘歸房委會所有」。（facebook群組「公屋討論區」圖片）.

文件列明：鐵閘符合房署規定則無須還原

從住戶上載「出租公屋住宅單位租戶自費更換/改裝現有鐵閘或安裝新閘申請書及准許書」文件見到有列明，「如鐵閘符合房署指引的規定，租戶在遷出單位時無須把已更換的鐵閘回復原狀，並須同意鐵閘歸房委會所有」。

下1條款則提到，「如鐵閘未符合房署指引的規定，租戶須自費糾正未有遵守有關指引要求之工程，並須同意在遷出單位時鐵閘歸房委會所有」。

住戶無奈向廣大網民求助：「想請問各位有冇人聽過呢個係理由，不需要還原的意思又是什麼？」（資料圖片）

網民：職員咁講純屬打橫來

「字面睇，只要無損毁，唔使還原」



「據理力爭，封信已說明唔使還原，唔需要還原就等同唔需要畀錢！」



「職員咁講純屬打橫來，需還原而不還原先要畀錢，唔需還原何來畀錢之說？」



「其實文件上的下條款寫得很清楚，不符合規格就要自費還原。換句話說，上1條款話不需要還原的意思就正正表示不用付任何款項。否則沒必要分開兩條款項，而係統一話點都要付費處理」



網民建議發文住戶，「據理力爭，封信已說明唔使還原，唔需要還原就等同唔需要畀錢！」。（資料圖片）

網民：鐵閘使用廿年或現生鏽

「當年合格，但現在個鐵閘是否完好？有冇生鏽或問題？」



「可能係不需你還原，但要負責房署幫你還原的費用？咁你簽的文件有沒有這項註明？」



有網民留意到文件首頁，甲部及乙部均未有剔選及將不適用者刪去，但房屋事務經理照樣簽署了文件，批評「錯漏百出」。（facebook群組「公屋討論區」圖片）

網民：文件首頁錯漏百出

有網民留意到文件首頁，甲部及乙部均未有剔選及將不適用者刪去，但房屋事務經理照樣簽署了文件，批評「錯漏百出」，擔憂就是否准許更換鐵閘一事上「口同鼻拗」，又猜測簽署文件者屬房署外判人員。

「睇唔明乙部係點，批准又唔批准」



「文件*號的，要刪除的冇刪除，佢可以話冇批准過呀」



「上部分要tick又冇tick，下部分要刪又冇刪，真係正式文件嚟？」



「呢份嘢批准簽名條友，應該都係外判管理人員，房署公務員只有AHM，沒有APM呢個職系」



該住戶其後交代後續，指出收到房署電話，「回應找到我舊的文件，鐵閘不需要付費還原」。（資料圖片）

住戶交代後續：房署找回舊文件證無須還原

該住戶其後交代事件後續發展，指出收到房署電話，「回應找到我舊的文件，鐵閘不需要付費還原」。

房屋署回覆《香港01》查詢時表示，經核實有關文件並確認該鐵閘符合規格及狀況良好後，辦事處已於9月25日回覆有關租戶，有關鐵閘無須還原，租戶亦無須繳付相關的還原費用。（資料圖片）

房署：有關鐵閘無須還原及繳付費用

房屋署回覆《香港01》查詢時表示，屋邨辦事處職員於9月23日到有關租戶單位進行退還單位前檢查時，發現單位更換了原裝的鐵閘，遂提醒租戶可能需要還原裝置。租戶表示相關改動已獲得房屋署批准，並出示相關批准文件。經核實有關文件並確認該鐵閘符合規格及狀況良好後，辦事處已於9月25日回覆有關租戶，有關鐵閘無須還原，租戶亦無須繳付相關的還原費用。

房署指出，香港房屋委員會（房委會）轄下公屋單位內的業主固定裝置分為甲、乙、丙三類。甲類為不准改動裝置（如隔火門，包括單位大門、廚房門等）；乙類為可改動裝置（如鐵閘等），改動前必須得到房屋署批准，租戶亦須負責日後的維修責任；而丙類裝置（如花灑、水龍頭等）為無須得到房屋署批准而可改動的項目。

房署表示，更換鐵閘屬乙類項目，如租戶欲更換鐵閘，須事先向屋邨辦事處申請並取得書面批准。在租戶退租時，如鐵閘符合房屋署的規定，租戶無須把已更換的鐵閘回復原狀，並須同意鐵閘歸房委會所有。

（facebook群組「公屋討論區」）