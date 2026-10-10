元朗巴士總站MMA｜2白衣男互打　親友：唔好打　女途人笑聲成焦點

遇到衝突時記得保持冷靜，否則大打出手恐兩敗俱傷兼惹官非！Facebook群組「車cam L（香港群組）」今年10月6日有網民上載影片，長約8秒，樓主表示現場是元朗巴士總站，相信是指港鐵元朗站、附近朗日路的元朗公共運輸交匯處，2名白衣男子正在行車路互打，各不相讓。當中灰髮男子穿上黑色手套，其間有1名女親友大叫「唔好打，上車啦！」，但2名男子沒有聽從，繼續「你一拳、我一拳」，雙方甚至近身纏鬥，戰況相當激烈。



除了激戰之外，許多網民留意到影片開首有1名女途人發出笑聲，由於笑聲極具「魔性」，同樣引來大量網民討論。



2名白衣男子正在行車路互打，各不相讓，女途人（左）發出笑聲，由於笑聲極具「魔性」，同樣引來大量網民討論。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民紛紛留言討論戰況：

「中年好揪得」



「香港人日日練武」



「香港榮升MMA之都」



「有睇頭，兩邊都有攻勢」



「伯伯戴埋拳套，都抽得下，老當益壯」



2名白衣男子正在行車路互打，當中灰髮男子穿上黑色手套。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

另有網民將焦點放在女途人的魔性笑聲：

「阿姐好開心」



「笑到好邪惡」



「有花生食，梗係開心」



女親友大叫「唔好打，上車啦」，但2名男子沒有聽從，繼續「你一拳、我一拳」。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

根據香港法例第245章《公安條例》第25條「在公眾地方打鬥罪」，其重點在於「破壞公眾秩序與社會安寧」。只要控方能舉證雙方在街道或商舖等公眾場所有互相動手、推撞或糾纏的主觀意圖，且並非單純被動受襲，往往會對涉事雙方採取「同等拘捕」處置。有關罪行循簡易程序定罪，最高可面臨罰款5,000元及監禁12個月。

雙方甚至糾纏，戰況相當激烈。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）