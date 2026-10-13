不是14粒！衣物驚見橙啡「迷你樽」蟲卵　來自哪生物？　網民解謎

大埔居民經常會遇到衣物黏有俗稱「14粒」的「臭屁蟲」（荔枝椿象）蟲卵，甚至封為「大埔名物」，但會在衣物產卵的還有其他昆蟲！Facebook群組「香港種植樂園」近日流傳1張照片，可見淺色針織布料上出現10粒橙啡色細小物體，部份呈細長橢圓形，表面看起來相當光滑，最特別的是，每粒物體頂端均可見白色圓形結構，與橙啡色主體形成鮮明對比，外觀猶如一排「迷你樽仔」。



淺色針織布料上出現10粒橙啡色細小物體，部份呈細長橢圓形，每粒物體頂端均可見白色圓形結構，外觀猶如一排迷你樽仔。（Facebook群組「香港種植樂園」圖片）

大埔居民經常會遇到衣物出現俗稱「14粒」的「臭屁蟲」的「荔枝蝽象」蟲卵，其至封為「大埔名物」。（資料圖片）

樓主指出朋友在半開放露台晾衣，發現衣物上有圖中不明物體，代友急問「有無人知係咩？」，帖文引來許多網民討論：

「毛管戙」



「好搞笑，好似樽仔」



「仲以為係細模型，例如Lego」



獵蝽是捕食性昆蟲，通常以其他小型昆蟲或節肢動物為食，利用刺吸式口器捕捉獵物，部份獵蝽具有一定益蟲作用，有助控制其他昆蟲數量。（AI生成圖片）

另有網民解釋從外觀判斷，有可能是獵蝽（又譯：食蟲椿象 / 刺椿象 / 英文：Assassin Bug）蟲卵，同時上載相關照片佐證。翻查美國加州大學農業及自然資源部資料，部分獵蝽卵確實呈深啡色、長橢圓形，頂部帶白色卵蓋，並會成群黏附在植物表面，的確和網傳照片有相似之處。

獵蝽屬半翅目昆蟲，部份種類的蟲卵呈橙啡色，外形細長，頂部具有特殊卵蓋結構，呈淺色或白色。

若市民在衣物或家居用品上發現類似不明蟲卵，應避免直接徒手觸碰或擠壓，需戴手套用紙巾或膠紙輕輕黏走封入膠袋，或用肥皂水清洗浸泡以防蟲卵孵化或刺吸式口器刺咬。（AI生成圖片）

獵蝽是捕食性昆蟲，通常以其他小型昆蟲或節肢動物為食，利用刺吸式口器捕捉獵物，部份獵蝽具有一定益蟲作用，有助控制其他昆蟲數量。雖然一般捕食性獵蝽不會主動攻擊人類，但若卵孵化為若蟲或有成蟲停留在衣物上，在受到擠壓或抓握干擾時，便可能刺咬皮膚，引起劇烈疼痛或局部紅腫。

若市民在衣物或家居用品上發現類似不明蟲卵，避免直接徒手觸碰或擠壓，需戴手套用紙巾或膠紙輕輕黏走封入膠袋，或用肥皂水清洗浸泡以防蟲卵孵化或刺吸式口器刺咬。

（Facebook群組「香港種植樂園」）