有片｜何文田貨車未關上尾門穿梭馬路　網民斥危險：隨時跌嘢落嚟

無論是貨車的尾門還是尾板，司機行車前都要確保已關上，以免發生意外！網上駕駛群組有影片顯示，何文田有密斗貨車在行車途中未有關上尾門，經過不平路段時，貨斗內的物品隨之而晃動，引來網民紛紛批評危險，「跟佢尾好牙煙」、「跌嘢落嚟或者俾隻門打中，分分鐘死得人」，建議駕駛者切勿跟車太貼，遇到類似情況應提醒對方，「其他駕駛者應該響咹通知佢」。



何文田有密斗貨車在行車途中未有關上尾門，網民擔憂貨斗內物件跌出馬路斥危險。（「fb＠車cam L（香港群組）」影片截圖）

貨車行駛途中未關尾門！ 貨斗物件現晃動

該目擊者在facebook「車cam L（香港群組）」上傳長18秒的影片，表示「咁樣有冇問題？睇落好似好危險」。片中顯示，1輛密斗貨車正沿何文田窩打老道、往油麻地方向行駛，但貨車尾門卻沒有關上，從外面清楚可見貨斗內有1部唧車、發泡膠箱、貨物、以及木製卡板。當貨車經過路面不平路段時，裏頭物件明顯輕微地晃動，所幸沒有跌出車外。

1輛密斗貨車沿何文田窩打老道、往油麻地方向行駛。（「fb＠車cam L（香港群組）」影片截圖）

貨車尾門未有關上，經過路面不平路段時，裏頭物件明顯輕微地晃動。（「fb＠車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民斥司機大意

有網民估計司機忘記關上尾門，因此批評對方大意：「應該係未閂好對門就開車，送貨佬趕住走」、「開車前都唔跟吓啲嘢」，擔心若然發生意外後果不堪設想：

「跟佢尾好牙煙」



「一個轉彎啲嘢就會跌晒出來，到時認真危險」



「跌嘢落嚟或者俾隻門打中，分分鐘死得人」



「這是哪家公司的車，安全事故培訓要抓緊，出事就是大事」



突然間要緊急煞掣…好難講車內嘅貨品會唔會似仙女散花咁派街坊 網民意見

司機被質疑為方便罔顧安全

惟有人質疑司機是為求方便而罔顧安全，「左右門有門繩扣住，唔似唔記得」、「睇兩邊後鏡一定會見到，所以我覺得係好近下一個點，扣實兩邊門算」、「即使佢認為用鐵鏈鎖住兩邊門安全啲，但係佢裏面嘅貨品冇妥善固定，隨時跌落嚟，後面嘅車煞唔切掣撞埋去，到時賠死佢」，並提醒其他駕駛者切勿跟車太貼，「上斜路千萬不要跟佢車尾」、「其他駕駛者應該響咹通知佢」。

有人質疑司機為求方便而罔顧安全，「左右門有門繩扣住，唔似唔記得」。（「fb＠車cam L（香港群組）」影片截圖）

司機須確保負載物適當地固定在車輛上 違者可被罰款及監禁

根據香港法例第374G章 《道路交通(交通管制)規例》第57條，在道路上的汽車的司機須確保任何負載物已適當地固定在該車輛上，或已盛載在該車輛上或該車輛內；並無任何負載物（包括懸出的負載物）是全部，或部分由該車輛的後擋板承托或支撐的，任何人無合理辯解而違反條文或規定，即屬犯罪，首次被定罪可被處以第2級罰款（即5,000元）及監禁3個月，如屬第二次被定罪或隨後再次被定罪，可被處以第3級罰款（即1萬元）及監禁6個月。

（facebook＠車cam L（香港群組））