麗港城P牌Tesla違泊兼擋貨車尾板！搬屋男工怒報警：亂X咁嚟！

「P牌」司機新手上路，有時難免出錯，但這樣違泊兼阻人，也實在離譜！Facebook群組「車cam L（香港群組）」今年9月28日有網民上載2段影片，顯示有搬屋公司的貨車，停在藍田麗港城一幢住宅大廈樓下搬屋期間，遇到離奇阻礙。



片中男工一邊拍片，一邊解釋搬屋公司通常「去到避車處位，我哋要落低個尾板，費事第二啲車埋嚟」，豈料「真係會有啲車埋嚟」。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

男工一邊拍片，一邊解釋事件，表示搬屋公司通常「去到避車處位，我哋要落低個尾板，費事第二啲車埋嚟」，豈料「真係會有啲車埋嚟」。片中可見，行人路擺滿傢俱，並有「鎖車地帶」的路牌，1輛掛有「P牌」的Tesla私家車疑在場違泊，部份車頭進入尾板範圍，雖然兩車沒有接觸，但完全阻擋了尾板，如果尾板強行升起，一定會令Tesla的泵把刮花或損毀，而當時私家車上無人。



男工批評「食咗我哋嗰咁嘅位，佢可以做咁喎依家，咁我哋點做嘢呢？」、「唔想有車攝落嚟先落個尾板，𠵱家啲人玩到咁」。



另1段影片可見警員已到場，Tesla司機正把車後退，男工拍片時爆粗批評「我已經好X禮貌，你仲要直接踩X我個尾板，你真係好X嘢，你真係贏X晒，我個尾板任X你踩」、「攣X咗，我同你計數」、「未見過咁嘅人泊車」。由於Tesla私家車繼續後退，就會剷壆影響車胎，男工笑言「上壆啦你」。警員一邊觀察Tesla倒車情況，一邊指示男工先升起尾板，男工照做並向警員連聲感謝，「辛苦晒，唔該晒」，最後Tesla完成倒車後駛走。



涉事的Tesla私家車排有「P」牌。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

啲人打橫嚟，亂X咁嚟！ 男工批評

影片引來許多網民討論，認為該輛Tesla應受到讉責：

「X得好」



「師兄你真係好禮貌啊」



「做咩唔影埋個司機，想睇係咩人」



「知人哋做緊嘢啦，落咗板都唔會插X人尾板啦天才」



Tesla私家車疑在場違泊，部份車頭進入尾板範圍，令尾板不能升起。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

警員一邊觀察Tesla褪後情況，一邊指示男工先升起尾板，男工依言吩咐同事照做，同時連聲多謝警員，「辛苦晒，唔該晒」。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

你阻X住我做嘢，我已經好有禮貌！ 男工怒罵

根據現場環境，相信屬於麗港城私人屋苑範圍，雖然私家路並非公眾街道，但若車輛造成危險或嚴重阻礙，警方仍可根據香港法例第237章《定額罰款（交通違例事項）條例》或《道路交通條例》採取行動；屋苑管理處亦可根據香港法例第374O章《道路交通(私家路上泊車)規例》執行鎖車或拖車。

現場是藍田麗港城其中一幢住宅大廈樓下。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

警員警員接報到場，Tesla司機在車內正在後退。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

根據香港法例第374O章《道路交通（私家路上泊車）規例》第11條，私家路擁有人或獲授權人員，可在指定情況下鎖上或移走違規停泊於限制泊車區內的車輛，包括車輛無人看守、司機不知所終，或司機經要求後仍拒絕或未有移走車輛。

Tesla完成倒車後駛走。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

Tesla完成倒車後駛走。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）