譚仔三哥米線撈出「長條蟲蟲」？店員辯稱木耳絲　食客：好有陰影

食米線獲「加料」送蛋白質？有女生在網上發文，指到譚仔三哥吃米線，在碗中發現1條疑似「蟲蟲」不明物體，店員曾解釋只是「木耳絲」，但最終亦為她更換另一碗米線，她則無奈表示「搞到宜家對木耳絲好有陰影」。



不少網民看過照片後直斥離譜，肯定並非木耳絲，「蟲蟲紋路好高清」、「成條蛔蟲咁，見到有啲打冷震」、「換一碗都食唔落」，又批評店員「死雞撐飯蓋」，「同姐姐講：你食咗佢，我就信佢係木耳絲」。



有網民到譚仔三哥吃米線，在碗中發現疑似蟲蟲異物，自嘲獲贈送「大條蛋白質」。（「threads＠msvenuslts」圖片）

女生譚仔三哥食米線 崩潰：送我一大條蛋白質

該女食客在threads帳號發帖，指日前到譚仔三哥吃米線，卻在碗中發現1條疑似蟲蟲異物，自嘲「三哥送我一大條蛋白質」。她表示當下即時向店員反映，對方一度辯稱是「木耳絲」，「仲拎上手捻咗幾下」。雖然她最終獲更換另一碗米線，但就崩潰稱「搞到宜家對木耳絲好有陰影」。

碗中撈出幼身異物疑蟲蟲 店員解釋是木耳絲

從樓主上傳2張照片所見，她在吃用米線中途，在碗內撈出1條長條、呈幼身、疑似蟲蟲的不明物體。

事主享用米線中途，在碗內撈出1條疑似蟲蟲的不明物體。（「threads＠msvenuslts」圖片）

類似事件曾發生？ 網民斥噁心：換過碗都食唔落

許多網民都覺得極其噁心，「蟲蟲紋路好高清」、「一節節㗎喎」、「成條蛔蟲咁，見到有啲打冷震」、「搞到以後唔敢叫木耳絲」、「換一碗都食唔落」、「再同佢講落去都無耳絲（意思）」、「邊間分店？要blacklist」。另有留言分享於去年11月，同樣在譚仔三哥遇到類似事件，「我上次食到最後先夾到，我有叫油麥菜，唔知係咪啲菜關係，阿姐仲要同我理論話係木耳絲，但我無叫呢個餸，佢仲要喺廚房拎碗木耳絲出嚟對比」。

有網民於去年在譚仔三哥用餐，吃到尾夾出疑似蟲蟲物體，向職員反映亦被告知是木耳絲。（threads截圖）

涉事職員捱轟「死雞撐飯蓋」

其他網民就不滿，並批評涉事職員「死雞撐飯蓋」，「飲食業啲阿姐好興駁咗嘴先，係咪SOP（Standard Operating Procedure，標準作業程序）嚟」、「唔講以為間舖佢有份」、「同姐姐講：你食咗佢，我就信佢係木耳絲」、「一係我call食環，最X憎人死撐」。

譚仔三哥小編留言致歉

譚仔三哥及後回覆樓主帖文，指對於造成她不快的用餐體驗感到非常抱歉，已立刻將事件紀錄在案，以作日後加強培訓及內部處理之用。為了進一步了解情況及分店資料，請樓主私訊並提供聯絡方式，以便他們盡快與她聯絡。

譚仔三哥回覆樓主帖文，對於造成她不快的用餐體驗，感到非常抱歉。（threads截圖）

