新年大豐收！保安收大疊利市　有金額高達$XXX　網民羨慕：想轉行

【馬年2026／利市／保安／農曆新年2026】新年難道就是保安員的豐收期？馬來西亞有名相信在住宅區任職保安男子，在農曆新年期間收到大堆居民派發的利市，有人甚至慷慨派100令吉（下同，約201港元）利市，他見到金額時大吃一驚並笑逐顏開。不少網民羨慕保安「意外之財」，紛紛笑稱欲轉行，「春節期間有兼職保安嗎？」、「履歷準備好了」、「必須保護富人區」。



馬來西亞有保安在新年期間收到大量利市。（「threads@fat_deadpoool」影片截圖）

大馬保安新年收大量利市

有當地民眾在threads帳號「fat_deadpoool」分享影片，顯示1名相信在住宅區任職保安的男子，在農曆新年期間收到多封利市。

網民羨慕：考慮下年轉行

片中可見，該保安手持大疊用橡筋綁起的利市，在鏡頭面前逐一拆開查看裏頭金額，最初打開的利市只有5令吉（約10港元），拆下一封利市時見到金額不禁驚歎「嘩」，原來內有100元令吉（約201港元），令他難掩笑意，而最後一封亦有20令吉（約40港元），加上其他尚未折開的利市，可謂「大豐收」。樓主羨慕不已，笑稱下年考慮轉行當保安。

馬來西亞有保安在新年收到大量利市，拍片分享拆利市時刻。（「threads@fat_deadpoool」影片截圖）

初時他拆開一封只有2令吉的利市，表現平淡。（「threads@fat_deadpoool」影片截圖）

之後拆下一封利市時，見到金額不禁驚歎「嘩」。（「threads@fat_deadpoool」影片截圖）

原來利市內藏一張100元令吉（約201港元）鈔票。（「threads@fat_deadpoool」影片截圖）

下一封利市金額為20令吉，但加上其他尚未折開的利市，今年可謂「大豐收」。（「threads@fat_deadpoool」影片截圖）

網民聯群稱辭職當保安：履歷準備好了

片段引來網民紛紛留言，笑稱「好吧，辭職吧」、「女人可以嗎？我也想換工作當保全」、「履歷準備好了」、「春節期間有兼職保安嗎？」、「得去公寓或住宅小區當保全才行」、「必須保護富人區」、「春節過後辭職」、「比起年終獎，我更期待春節紅包」，但亦有人覺得「財不可以露眼」，「這樣炫耀很危險，強盜們會知道開齋節時該盯上誰」。

有當地網民稱新年期間兼職垃圾車司機，亦收到不少利市。（threads圖片）

（綜合）