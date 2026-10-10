白牌車司機疑斷正仍狡辯！警員斥：唔好講肚餓可以打劫　網民激讚

未經政府批准、非法使用私家車載客取酬，一律被當作「白牌車」，警方一直有展開行動嚴打「白牌車」行為。Facebook專頁「的士司機資訊網 Taxi」於10月9日流傳一段長約15秒影片，發帖者未交代具體拍攝時間及地點，但片段顯示顯示2名交通警員在行人路，另有1名便衣警員在1輛私家車車頭搜證，相信發現有人經營白牌車。



2名交通警包圍1名藍衣阿叔，其中1名交通警直言「唔好意思，你違反香港法例，係咁多，你唔好同我講『肚餓就可以去打劫』，唔係咁樣嘅道理嚟㗎」，但阿叔略操鄉音反駁「我𠵱家老老實實接客做生意」，但交通警指出「收聲啦」、「你明就得，你同個官講」，不遠處有其他同袍和數輛警車，包括警方鐵騎，影片便結束。



交通警直言「唔好意思，你違反香港法例，係咁多，你唔好同我講『肚餓就可以去打劫』，唔係咁樣嘅道理嚟㗎」。（Facebook專頁「的士司機資訊網 Taxi」影片截圖）

阿叔略操鄉音反駁「我𠵱家老老實實接客做生意」。（Facebook專頁「的士司機資訊網 Taxi」影片截圖）

樓主沒有交代事發日期、時間和地方，影片引來許多網民討論，大讚警員說得好：

「肚餓就可以去打劫咩？阿Sir鬧得好」



「斷正仲要大聲講自己接客」



「佢係咪唔明咩叫攞正牌接客？」



「犯法犯到佢以為自己合法一樣」



「不如你老老實實揸把刀去打劫」



交通警指出「收聲啦」、「你明就得，你同個官講」。（Facebook專頁「的士司機資訊網 Taxi」影片截圖）

不遠處有其他同袍和數輛警車，包括警方鐵騎。（Facebook專頁「的士司機資訊網 Taxi」影片截圖）

在香港，駕駛「白牌車」載客，干犯本港法例第374章《道路交通條例》；此外，由於非法載客會導致汽車原有私家車保單失效，司機通常會同時被控干犯香港法例第272章《汽車保險（第三者風險）條例》。

第52(3)條：沒有有效出租汽車許可證而使用汽車出租或取酬載客，首次定罪最高罰款1萬元及監禁6個月；再次定罪最高罰款2.5萬元及監禁12個月



第69條：涉及非法取酬載客的司機被定罪取消駕駛資格至少12個月，最長3年



第90至93條：涉案車輛牌照暫時吊銷及扣押，首次定罪吊銷期為6個月，其後同一汽車再犯則為12個月



根據香港法例第272章《汽車保險（第三者風險）條例》，任何人若在道路上使用汽車，必須具備有效的第三者風險保險，一般私家車保單均嚴格訂明「不得用於出租或載客取酬用途」，私家車如非法載客期間發生交通事故，保險公司極可能以違反保單條款為由拒絕賠償，涉案司機除面臨最高罰款1萬元、監禁12個月及取消駕駛資格外，亦可能遭乘客或被波及的行人索償。



警方放蛇打擊白牌車，拘捕兩男及扣查兩車。(資料圖片/警方圖片)

另外，最近1次警方打擊白牌車是今年9月24日，西九龍總區交通部執行及管制組特遣隊派員喬裝乘客，並透過網上平台，租用2輛私家車前往旺角區。當車輛抵達目的地時，因涉案的所有車輛均沒有有效的出租汽車許可證，故警方以涉嫌干犯「非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途」，以及「 沒有有效第三者保險而使用車輛」，拘捕兩名分別53歲及29歲的本地男司機。2人獲准保釋候查，有關車輛亦已被扣查作進一步檢驗。

警方放蛇打擊白牌車，拘捕兩男及扣查兩車。(資料圖片/警方圖片)

（Facebook專頁「的士司機資訊網 Taxi」）