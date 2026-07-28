尖沙咀泊車遇抄牌　司機獲陌生人代付4元入咪錶　網民斥助長違泊

各位司機於路邊泊車緊記要依法入錶續錶！有司機於網上發文分享，他於尖沙咀棉登徑路邊泊車，隨後返回見到車頭攝了1張紙條，才得悉離開期間有警員到場抄牌，幸有陌生好心人幫他付錢「入咪錶」，付了4元可停泊15分鐘，免了被抄牌的風險，好心人亦於紙條留下「你架車好靚」的讚賞。



帖文引來網民就是否「好心做壞事」爭辯，有網民認為互相幫忙是「獅子山精神」、「幾蚊令人心暖」、「用4蚊幫手慳返400蚊」、「他日幫幫其他人，人間有愛」，不過不少網民怒斥幫忙入錶者是縱容助長違法泊車，「違泊X遇到聖母X」、「出親尖咀都找唔到錶位，原來係咁玩法」、「依家仲邊會趕唔切入錶，入錶已可以用apps」。



甚至有網民指出，幫人或會不慎惹上官非，「上次我又係見抄牌，幫手入錶，然後個差佬話如果架車係報失車或有咩問題，我幫手入錶我就同架車有關係」。



有司機於網上發文分享，他於尖沙咀棉登徑路邊泊車，隨後返回見到車頭攝了1張紙條，才得悉離開期間有警員到場抄牌，幸有陌生好心人幫他付錢「入咪錶」，付了4元可停泊15分鐘。（fb群組「車cam L（香港群組）」圖片）

該司機於facebook群組「車cam L（香港群組）」發文發相表示，「棉登徑，感謝有心人」。

尖沙咀泊車遇抄牌 陌生人代付$4入咪錶

照片見到該司機手持1張紙條，上面手寫了「啱啱差佬抄牌，幫你入咗15分鐘，你架車好靚」。

帖文引來網民兩派之爭，有網民感謝幫忙入錶者，「好人好事，希望大家都識守望相助」。（資料圖片／鄭子峰攝）

網民感謝幫忙入錶者：守望相助

帖文引來網民兩派之爭，有網民感謝幫忙入錶者，「好人好事，希望大家都識守望相助」、「呢啲先係香港人有正能量，唔係天天拍片，公審別人」、「以前個年代，見抄牌，我幫你入，你幫我入，成日都有啦，係近依10零年就少見啦」。

有網民分享，「我N年前都試過遇到好心人，佢足足幫我入咗2個鐘，但可惜佢無留字條，我記到而家呀，好人一世平安！」。

有網民質疑樓主違泊未有入錶，或未趕及時間到前續錶，批評幫忙入錶者是「濫好人」，「有心人？助長咪錶唔入錶嘅X街」。（資料圖片／鄭子峰攝）

網民斥濫好人：助長霸住錶位唔入錶

不過，也有網民質疑樓主違泊未有入錶，或未趕及時間到前續錶，批評幫忙入錶者是「濫好人」，「呢啲叫好心做壞事！」、「有心人？助長咪錶唔入錶嘅X街」、「自己無責任，幫你嗰個都onX」、「我樓下就係有班X街成日霸住啲錶位唔入錶」、「搞到想泊嘅冇得泊」，甚至有人質疑「自己手寫然後博流量」、「似係自編自導，求其寫張紙，上嚟呃like」。

有網民指出，運輸署數年前已推出「入錶易」手機應用程式，司機可遙距入錶，「佢泊車有需要就要入錶，現在有遙距入錶，沒有藉口」、「唔好益政府，不過你下次都留意啦，用泊車易（編按：正確為「入錶易」）又唔使行去入都唔記得」。

有網民就認為，「大家兩睇唔需要咁偏激，有時又真係唔記得咗入個Apps過咗時間先醒起，咁如果幫到咪幫，但係有啲慣犯長期都唔入嘅，呢啲就係抵抄啦」。（資料圖片／陳永武攝）

有網民兩睇：幫車主慳返罰款 VS 慣犯抵抄牌

有網民就認為事有兩面，「大家兩睇唔需要咁偏激，有時又真係唔記得咗入個Apps過咗時間先醒起，咁如果幫到咪幫，但係有啲慣犯長期都唔入嘅，呢啲就係抵抄啦」、「樓主出於好心，希望幫車主慳返罰款，但係車主都有責任要定時入錶，何況而家有遙控入錶已經方便好多，咁都唔入其實真係抵抄，我見過有啲人由朝泊到晚完全唔入錶都有」。

根據香港法例第237章《定額罰款(交通違例事項)條例》，違例泊車定額罰款為400元。（資料圖片／鄭子峰攝）

違例泊車定額罰款是多少？

根據香港法例第237章《定額罰款(交通違例事項)條例》第10條「在設有停車收費錶的地方及憑票泊車車位泊車」，任何人如在設有停車收費錶的泊車位（收費錶車位）泊車，該人須於其汽車駛進該泊車位後，在切實可行範圍內盡快按照該停車收費錶上所載的指示，使用認可繳費媒介繳付所需的泊車費（入錶），違者定額罰款為400元。

（facebook群組「車cam L（香港群組）」）

其他報道：葵涌Tesla違泊行人路！阻輪椅人士去路遭斥自私：隔籬就有停車場

再有特斯拉（Tesla）違泊行人路！葵涌有Tesla私家車停泊在行人路上，司機卻不見蹤影，更疑似阻擋輪椅人士去路，目擊者看不過眼遂公審斥自私，「明明隔籬就有停車場」，引來網民圍剿，「騎一半喺馬路都好，係要成條行人路泊晒真」、「反正都係抄牌，泊馬路啦仆X」，又揶揄「買完車無錢泊車」。



葵涌和宜合道有Tesla違泊行人路，疑阻輪椅人士去路。（「fb＠車cam L（香港群組）」圖片）

葵涌Tesla違泊行人路 疑阻輪椅人士去路

有網民在facebook群組「車cam L（香港群組）」發帖並上傳照片，不滿質疑「明明隔籬就有停車場，可唔可以唔好咁自私？」相中可見，現場為葵涌和宜合道，1輛白色的Tesla私家車違例停泊在行人路上，車上未見司機蹤影，但後方不遠處其實已經有「P」字的停車場標誌；當時有輪椅人士剛好經過上址，疑似被Tesla阻擋去路被迫停下，引來熱議。

目擊者批評司機自私，「隔籬就有停車場」，相中後方的確看見「P」字的，即停車場標誌。（「fb＠車cam L（香港群組）」圖片）

網民斥Tesla司機自私 嘲諷：買完車無錢泊車

大多網民批評Tesla司機自私，「反正都係抄牌，泊馬路啦仆X」、「騎一半喺馬路都好，係要成條行人路泊晒」、「以為有錢大晒，佢可能預咗俾人抄牌！」、「1823啦！」，又揶揄「買完車無錢泊車」、「隔籬停車場要錢，泊一陣就返嚟攞車走」、「一張相就可以包攬到泊車上行人路、阻到輪椅、同隔籬就有停車場3件事，仲憑個背影就可以感受到傷殘人士嘅無奈」、「呢張相簡直就可以攞去參展」。

網民：和宜合道常有車泊行人路

另有網民指出上址經常有司機違規，「和宜合道呢段路，經常都有車泊在行人路上」；惟有人提出質疑，「呢位（輪椅人士）係咪司機嚟㗎？」、「所以佢要泊喺路面，方便自己上落」、「雖然好大機率係真圖， 但唔知點解一睇到呢啲會覺得係AI」。

有網民指上址經常有司機違規，「和宜合道呢段路，經常都有車泊在行人路上」。（Google地圖截圖）

車輛違例停泊行人路 可被罰款2,000元

根據《道路交通（泊車）規例》第4條「禁止泊車」，任何人不得將車輛停泊在行人路、行人道、中央分道帶、路旁、路肩或交通安全島上，違例者可被處以罰款2,000元。