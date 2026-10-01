中環法拉利違泊雙黃線阻九巴轉彎！警員到場　網民：有錢就是任性

警方嚴打違例泊車，切勿以身試法。Facebook群組「香港玩車慘過做賊」今年8月27日轉載1段影片，長約11秒，現場是中環域多利皇后街近德輔道中往皇后大道中方向，1輛紅色法拉利跑車離奇停泊上址路旁雙黃線位置，後方1輛紅色車身、路線101的九巴沿德輔道中轉彎駛至，由於法拉利佔據路旁部份置，九巴轉彎時與跑車距離相當接近，因此無法轉彎。



相信現場有人報案求助，2名軍裝警員到場，站在跑車前方位置處理事件。法拉利後方泊有1輛警車亮起警示燈，多名途人一邊橫過馬路，一邊觀望，影片未見法拉利車主或司機。



現場是中環域多利皇后街近德輔道中往皇后大道中方向，1輛紅色法拉利跑車離奇停泊上址路旁雙黃線位置。（Facebook群組「香港玩車慘過做賊」影片截圖）

影片引來許多網民討論，部份人質疑巴士應有足夠空間轉彎，但此說法遭到反駁：

「呢個位！日日都有人阻住巴士轉彎」



「好似好多人覺得巴士可以偷多手軚，巴士冇人睇尾，自己倒車撞咗要自己負責，法拉利泊雙黃線就係唔啱」



1輛紅色車身、路線101的九巴沿德輔道中轉彎，法拉利佔據路旁部份位置，九巴轉彎時與跑車距離相當接近，因而無法轉彎。（Facebook群組「香港玩車慘過做賊」影片截圖）

更有網民認為警員應該立即抄牌和拖車：

「抄牌，拖車，呢啲就套餐嚟㗎啦」



「勾得啦，個個咁泊咪交通大亂」



「個車主就抵啦，使少少錢就全香港都識你啦」



「有錢就是任性，錢解決到個問題就唔係問題」



警員到場處理。（Facebook群組「香港玩車慘過做賊」影片截圖）

俗稱「牛肉乾」的違例泊車定額罰款2026年1月1日起由320元增至400元，如果車輛對交通造成嚴重阻塞，警方可以安排拖車拖走。《香港01》報道，油尖警區聯同西九龍總區交通部人員今年9月18日在區內進行代號「動天」的打擊區內違例泊車黑點行動。行動中，警員分別共發出501張定額罰款通知書，以及拖走5輛對交通造成嚴重阻塞的車輛。雖然警方持續在各區打擊違泊，但港島中區商業核心地段違泊同樣嚴重。

警員到場處理。（Facebook群組「香港玩車慘過做賊」影片截圖）

多名途人一邊橫過馬路，一邊觀望。（Facebook群組「香港玩車慘過做賊」影片截圖）

（Facebook群組「香港玩車慘過做賊 」）