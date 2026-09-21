私家車違泊粉嶺山麗苑小巴站　遭3車包圍無法駛走　後續再被鎖車

貪方便違泊，結果被小巴司機用「魔法」對付！近日網上流傳照片，有私家車因違泊粉嶺山麗苑龍馬路小巴站，遭小巴司機3面重重包圍，前後及右面均有小巴圍擋，完全無法駛走。



網民紛紛大呼大快人心，「明顯玩X佢啦，又係抵X死」，揶揄「好有安全感，打10號風都冇有怕」，司機要用「8000轉2咪車（電影《車手》中的經典窄彎過彎飛車絕技）」才能出車。



有網民就分析，「小巴一早開工，好可能懲罰唔到佢」，樓主回覆「真係講啱咗」及估計已被抄牌扣分，有目擊者就透露該私家車後續被山麗苑管理處人員鎖車，「07:30都未走，管理處鎖咗車」。



近日網上流傳照片，有私家車因違泊粉嶺山麗苑龍馬路小巴站，遭小巴司機3面重重包圍，前後及右面均有小巴圍擋，完全無法駛走。（Threads@iyouloverose）

有網民於Threads發文發相，見到粉嶺山麗苑小巴站有輛白色私家車違例泊車，結果被3輛小巴前後及右面夾擊，封死去路，需要小巴先駛走才有機會離開。

私家車違泊粉嶺小巴站被3車包圍

樓主表示，「只因白色私家車佔用小巴車位，令小巴泊唔到車位」，直言「抵死」。

事發地點為粉嶺山麗苑龍馬路小巴站。（Google地圖截圖）

網民揶揄：私家車好有安全感

「掂，想揸走都難」



「抄牌唔知抄幾多？」



「安全，唔會俾人偷車」



「3架小巴保護，一定係大人物」



「佢咁樣好有安全感，要收返佢保護費」



「抵X死！以前啲人都守吓江湖規矩，而家個個戇XX以為大X晒！自己鍾意點就點！所以係時候交下學費！」



「私家車表示唔急開工未驚過」



「真心想知，小巴會唔會俾人抄牌，但個位俾人泊咗」



有網民分享違泊地盤的下場，笑言「寧得罪小巴佬，莫得罪地盤佬」。（Threads@azzzzwhole）

網民分析小巴包圍及私家車出車策略

「淨係前後兩部已經可以」



「第三架係用嚟寸佢」



「唔封住佢仲可以叫拖車拉出嚟，而家有吊雞都落唔到手吊」



「琴晚睇住小巴封佢嘅，跟住晏啲個車主想揸走，但係發現周圍都冇人，佢要棄車」



「呢個考驗更高1級，8000轉2咪車，仲要上壆行人路係佢唯一嘅出路！」



有網民分享違泊地盤的下場，笑言「寧得罪小巴佬，莫得罪地盤佬」。（Threads@azzzzwhole）

有網民分享違泊地盤的下場，笑言「寧得罪小巴佬，莫得罪地盤佬」。（Threads@azzzzwhole）

違例泊車定額罰款是多少？

根據香港法例第237章《定額罰款(交通違例事項)條例》第10條「在設有停車收費錶的地方及憑票泊車車位泊車」，任何人如在設有停車收費錶的泊車位（收費錶車位）泊車，該人須於其汽車駛進該泊車位後，在切實可行範圍內盡快按照該停車收費錶上所載的指示，使用認可繳費媒介繳付所需的泊車費（入錶），違者定額罰款為400元。

（Threads@iyouloverose）