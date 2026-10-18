小鳥免費搭巴士？飛入車廂乘客頭髮當雀巢超爆笑　網民分析品種

乘搭巴士期間，都可以近距離觀鳥？Facebook群組「香港自然生態論壇 HKWildlife.net」今年10月8日有網民上傳影片及照片，表示「早上搭巴士飛咗隻雀仔入嚟，請問是什麼雀？」。相中可見，該小鳥一度停在不同男乘客頭髮上，儼如當是雀巢，「小鳥依人」畫面相當有趣，樓主更指「有個人瞓咗，隻雀仔喺佢個頭逗留咗起碼3分鐘」，樓主更拍攝到該小鳥不停靠向車窗，相信想「逃出生天」，甚至站在座位上完全不怕人類，最終「有個姨姨差不多落車時捉咗放了」。



該隻小鳥一度停在男乘客頭髮上，儼如當是雀巢，「小鳥依人」畫面相當有趣。（Facebook群組「香港自然生態論壇 HKWildlife.net」圖片）

影片引來許多網民討論，紛紛留言表示：

「免費搭巴士」



「畀咗車資未？」



「當咗人類個頭係雀巢？」



該雀鳥不停靠向車窗，相信想「逃出生天」。（Facebook群組「香港自然生態論壇 HKWildlife.net」影片截圖）

小鳥背部呈褐色，腹部偏白，眼睛上方有一道淡色眉紋，鳥喙幼長，外形相當精巧，其他網民該雀鳥的羽毛顏色、眉紋及鳥喙特徵，懷疑是香港常見冬候鳥「褐柳鶯」（Dusky Warbler），學名為「Phylloscopus fuscatus」，屬雀形目柳鶯科（Phylloscopidae）雀鳥（台灣稱：褐色柳鶯 / 英文：Dusky Warbler）。

該雀鳥站在座位上完全不怕人類。（Facebook群組「香港自然生態論壇 HKWildlife.net」影片截圖）

疑是褐柳鶯 屬香港常見過境遷徙鳥

根據香港觀鳥會《香港鳥類誌》資料，褐柳鶯體長約11至12厘米，背部及翅膀呈灰褐色，腹部偏白，身體兩側帶有淡黃褐色，眼睛上方有明顯的白色眉紋，下喙亦帶有橙色。

褐柳鶯是香港常見的過境遷徙鳥及冬候鳥，主要出沒於開闊地帶的灌木叢，冬季在本港較容易發現其蹤影。

該雀鳥站在座位上完全不怕人類。（Facebook群組「香港自然生態論壇 HKWildlife.net」影片截圖）

褐柳鶯主要捕食昆蟲及其他小型無脊椎動物，一般不會主動接近人類。至於圖中小鳥為何飛入巴士，以及為何選擇停在乘客頭頂，不排除是在飛行過程中誤闖車廂，並暫時停下休息。不過，褐柳鶯與其他柳鶯外形相近，單憑照片未必能完全確定品種，仍有待鳥類專家進一步辨認。

（Facebook群組「香港自然生態論壇 HKWildlife.net」）