香港麥當勞俠！內地女爽中萬元補貼　翌日離港帶不走隨機請客熱爆

好人有好報！有內地女生近日來港旅遊，於內地支付寶幸運抽中「香港麥當勞萬元補貼」，有效期1周，但她翌日就要返回內地，加上萬元補貼的限制是只可用10次，單次最高可用1,000元。由於她去的分店的禮品卡剛好賣完，於是決定化身「香港麥當勞俠」，隨機請陌生人吃麥當勞。



善良的「女俠」將部份餐點送給了長者小孩和清潔工，又貼心考慮到如在同一分店點餐，會增加店員工作量，怕忙不過來，於是分2天走訪多間分店請客。女俠犧牲自己寶貴的旅遊時間和花精力做出善舉，引來不少網民大讚「人美心善」、「看得心暖暖」，不少享用到免費麥當勞餐的人於網上發文感謝女俠，盼日後能做同樣的事，將愛傳遞開去。



有內地女生近日來港旅遊，於內地支付寶幸運抽中「香港麥當勞萬元補貼」，由於翌日要離港，於是決定化身「香港麥當勞俠」，隨機請陌生人吃麥當勞。圖為女俠（中）與一眾受惠者合照。（小紅書圖片）

女俠走訪香港多間麥當勞分店隨機請客。（小紅書圖片）

該內地女生以網名「香港麥當勞俠」在小紅書講述事件，她9月26日於內地支付寶抽中「香港麥當勞萬元補貼」，有效期至10月3日，遺憾地翌日就要回內地，去的分店的禮品卡剛好賣完，於是決定慷慨隨機請網民吃麥當勞，直言「想做點瘋狂且好玩的事情」。

內地女抽中「香港麥當勞萬元補貼」

樓主分2天去了灣仔輝盛閣、華懋莊士敦廣場、駱克道、中環蘭桂坊、尖沙咀北京道分店請客，形容「邁出去第一步真的很難！一個I人（性格內向者）在麥當勞門口抓人請客，混亂到中文英文齊發」，又貼心考慮到店員的辛苦，「怕一家麥當勞裏面的人員太累，就和朋友跑去下一家」。

樓主於小紅書分享在內地支付寶幸運抽中「香港麥當勞萬元補貼」。（小紅書截圖）

樓主於小紅書分享在內地支付寶幸運抽中「香港麥當勞萬元補貼」。（小紅書圖片）

走訪多間分店隨機請客 送餐給長者清潔工

樓主將多份麥當勞餐送給在麥當勞睡覺的大叔、警察、清潔工等辛苦工作和有需要的人，表示做善舉首天晚上「看到大家的暖心評論，興奮緊張激動，完全睡不着」，亦完全忘記自己還沒吃晚飯，「看着帖子熱度這麼高我是恐慌的，因為我害怕發生不安全的事情或者讓大家不開心的事情，一直在想怎麼把這個事情順順利利的做好」，更憂心得失眠，「混混沌沌感覺胃超痛」，還半夜去買藥吃。

樓主表示，「到處找環衛工（清潔工）和生活辛苦的人也不太容易，很多人不敢收，只能在地鐵口送，後面太熱了，於是回去店裏送老人和小朋友。看到大家都驚喜和開心，真的讓人感覺非常非常的幸福！」。

樓主走訪香港多間麥當勞分店隨機請客。（小紅書圖片）

樓主走訪香港多間麥當勞分店隨機請客。（小紅書圖片）

樓主走訪香港多間麥當勞分店隨機請客。（小紅書圖片）

樓主走訪香港多間麥當勞分店隨機請客。（小紅書圖片）

樓主走訪香港多間麥當勞分店隨機請客。（小紅書圖片）

小紅書女：頂級幸福和驕傲的一件事

樓主感謝網民支持，「無論是評論區還是私信還是一切，我的號裏面一片淨土，大家都在感謝我、祝福我、支持我，我從來沒被這麼大這麼多這麼純善的愛意包圍過，就像很多朋友說的，這是我回憶起來永遠都會覺得頂級幸福和驕傲的一件事！」，她又盼望「以後還有這樣的好運，可以分享給大家，感謝相遇！」。

樓主將麥當勞餐隨機派發給路人及有需要者。（小紅書圖片）

樓主將麥當勞餐隨機派發給路人及有需要者。（小紅書圖片）

樓主展示購買麥當勞餐的單據。（小紅書圖片）

樓主展示購買麥當勞餐的單據。（小紅書圖片）

有被請客者展示購買麥當勞餐的單據。（小紅書圖片）

不少享用到免費麥當勞餐的人於網上發文感謝樓主。（小紅書截圖）

不少享用到免費麥當勞餐的人於網上發文感謝樓主。（Threads截圖）

有內地網民製作影片感謝樓主的善舉。（小紅書截圖）

有內地網民製作影片感謝樓主的善舉。（小紅書截圖）

網民：實力詮釋了獨樂樂不如眾樂樂

不少網民及享用到免費麥當勞餐的人於網上發文感謝樓主，事件更傳至香港網民常用的Threads，引來港人大讚「去旅行每分鐘都好寶貴，佢肯花時間去益路人甲，係真有心」。

「你真好，你讓那麼多人都獲得了快樂，就該你中獎」



「看得心暖暖的，我刷小紅書就是為了看這些的」



「寶寶你這一波真的累積了很大的福報呀！真心替你開心！」



「好人一生平安，姐妹你這是在積攢功德呀！」



「我真心覺得這是人生少有的體驗」



「實力詮釋了獨樂樂不如眾樂樂」



「這種全場你買單的人生體驗絕無僅有，太珍貴了」



「你就是具象化的人美心善！」



「沒領到的也不會生氣！善意不是義務，但你確實是天使！」



（小紅書 / Threads）