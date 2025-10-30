香港樓價4年跌28%　仍是全球最難置業城市　買樓要不吃不喝XX年

瑞銀公布2025年《全球房地產泡沫指數報告》，指出本港樓價在過去4年間累計下跌28%至接近2011年水平，樓市泡沫風險等級亦顯著下降至低水平，但香港仍然是全球最難置業的城市，市民平均需要不吃不喝儲錢十多年才能應付買樓開支，所需時間比新加坡高出2倍有多。



報告顯示，香港樓價過去1年下跌7.9%，在統計範圍內的21個城市中跌幅最大，而本港樓價在過去10年間累計下跌2.2%，主要由於2022年起樓價連跌數年，抵銷之前多年升幅所致。

報告分析，本港樓市泡沫風險評分明顯下跌，最新為0.44分，低於0.5分的指標水平，等級由「中等風險」降至「低風險」。

雖然近年樓價持續下跌，但報告指出香港仍是全球最難置業的城市，市民若要購買一個60平方米的住宅單位，平均需要投入14年的工作收入。（資料圖片）

雖然近年樓價持續下跌，但報告指出香港仍是全球最難置業的城市，市民若要購買一個60平方米的住宅單位，平均需要投入14年的工作收入，亦即是一般打工仔要不吃不喝工作14年才能應付買樓開支。

另據國際公共政策顧問機構Demographia早前公布的《2025年度國際住宅負擔能力報告》，香港最新樓價與收入比率為14.4，即樓價中位數是市民年收入中位數的14.4倍，是研究範圍內的95個全球城市中最高，不但比新加坡（樓價與收入比率為4.2）高出逾2倍，亦超越紐約、洛杉磯、溫哥華、悉尼等大城市。