女子買牛肉丸被誤會逃單　店主公開CCTV遭反擊　要求置頂道歉15天

明明付了錢，卻在店舖群組內被當成「走數客」。廣西桂林1名女子購買牛丸（牛肉丸）時，因微信餘額不足，改用支付寶付款42人民幣（約50港元），商家卻誤以為她未付款離開，便將現場閉路電視片段發到群組。女子見狀隨即出示付款紀錄澄清，商家當即退款並道歉，但其敷衍的態度令女子強烈不滿，要求對方公開道歉並置頂在朋友圈15天，以及賠償1,000人民幣（約1,200港元）。商家也因事件曝光遭到大量網民電話騷擾與惡評衝擊。



李女士在桂林匯東果蔬批發市場1家牛肉丸專賣店消費了42人民幣（約50港元），離店後驚見自己被指「逃單」。（網上圖片）

改用支付寶付款 離店後驚見自己被指「逃單」

據《封面新聞》報道，事發於10月4日中午，李女士在桂林匯東果蔬批發市場1家牛肉丸專賣店消費了42人民幣（約50港元）。她本打算用微信結帳，結果因餘額不足取消了交易，隨即改用支付寶成功支付42人民幣（約50港元），並騎車離開。

商家將現場閉路電視畫面傳送至微信群組，群組內有人嘲諷李女士「丟臉」、「這就叫愛貪小便宜」。（網上圖片）

由於李女士取消微信支付時，店內的播報音響發出「取消付款」語音提示，商家在未確認是否收到付款的情況下，在微信朋友圈發文稱：「有1個小姑娘沒有付款，不知道是忘記付了還是逃單，希望看到這個朋友圈來找我。」

商家未核實賬單即公開CCTV畫面：我在想要不要報警

商家隨後將現場閉路電視畫面傳送至微信群組，群組內有人嘲諷李女士「丟臉」、「這就叫愛貪小便宜」，商家亦在群內留言稱「我在想要不要報警」、「又1次刷新了我對桂林的認知」。李女士見狀隨即貼出支付寶付款截圖，澄清已經付錢。商家當即在群裏回復「搞了半天搞了1場烏龍」「很抱歉」，並透過微信退還了42人民幣（約50港元）。

李女士見狀隨即貼出支付寶付款截圖，澄清已經付錢。（網上圖片）

事主社交平台公開事件經過兼報警

李女士認為，商家未核實收款紀錄便公開她的閉路電視畫面，且事後道歉態度極其敷衍，商家甚至還讓她以後不要再來店內消費。事後3天，李女士在社交平台講述了事件經過並報警處理，要求商家在朋友圈公開置頂道歉15天，另賠償1,000人民幣（約1,200港元）精神損失費，目前正在收集相關證據準備向法院起訴。

商家接獲大量騷擾電話及惡意負評

商家接受內媒訪問時解釋，當時只聽到微信取消付款的提示，沒有聽到支付寶的收款提示，外出尋找顧客亦未見人，才誤以為遇上「走數」。商家還強調閉路電視的畫質相當模糊「根本看不清楚臉」，但李女士反駁「臉看得一清二楚。」

隨著事件在網絡迅速發酵，店主表示，其手機近日接獲大量陌生人的騷擾電話及微信辱罵，內地食評平台「大眾點評」亦湧入大量匿名惡意負評。

（《封面新聞》）