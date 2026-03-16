嘔！鋼飲管驚見有啡色軟蟲蠕動　女網民問：隻嘢咩嚟　網民籲小心

不少人愛用可重用飲管來支持環保。有女網民在飲用罐裝飲品時，利用鋼飲管，但她發現飲管口有東西在蠕動，細看之下竟有條蟲在飲管上爬行，讓她感到好嘔心，並問網民「呢隻嘢咩嚟？」。有網民回答了她的疑問，認為是蛞蝓（俗稱鼻涕蟲或無殼蝸牛），有人表示「100%你支管冇洗或者儲存不當啦」。



樓主拍下鋼飲管口有啡色蟲在蠕動。（Threads@tongtci）

鋼飲管口有啡色蟲在蠕動。（Threads@tongtci）

網民認為是蛞蝓（俗稱鼻涕蟲或無殼蝸牛）。（Threads@tongtci）

鋼飲管口有啡色蟲在蠕動 樓主：隻嘢咩嚟

有女網民在Threads上發布影片，可看到在一罐有氣檸檬茶，有支鋼飲管的頂部有隻啡色軟軟的蟲，在飲管口上蠕動爬行。樓主感到十分可怕，也不知這是什麼東西。

影片引來不少網民留言，有人指影片中的是蛞蝓（俗稱鼻涕蟲或無殼蝸牛），有人建議樓主小心，「外國好似有人吞落肚，之後癱咗」、「蛞蝓和蝸牛都有大量寄生蟲。黏液糞便都可能有蟲卵，被感染寄生蟲可以上腦。被爬過的食具要清洗，接觸後要洗手。沙律菜也要小心」。

有網民指蛞蝓身上有大量寄生蟲，建議被爬過的食具要清洗。（Threads@tongtci）

有網民認為「100%你支管冇洗或者儲存不當啦」。（Threads@tongtci）

網民料飲管未清洗乾淨

有網民指可能是樓主未有清洗乾淨，「100%係你支管冇洗或者儲存不當啦，隻嘢喺罐嘢度浸咁耐點可能生勾勾」、「你罐嘢已經變咗佢屋企」、「所以我一直用玻璃飲管，不鏽鋼有味，洗唔乾淨又睇唔到」。