打羽毛球被球高速打中頭部　他劇烈嘔吐3天不治　醫揭4大致命警訊

台灣新竹一名年輕移工（外勞）日前在羽毛球運動中遭高速羽毛球擊中頭部，初期僅自行休息返家，卻隨後出現劇烈嘔吐症狀，經送醫搶救三天後仍宣告不治。此案例引發醫界關注，台大（台灣大學）名譽教授、神經外科醫師高明見接受《中時新聞網》採訪，揭露頭部外傷可能引發的致命危機。



高明見指出，高速羽毛球雖具有一定程度的撞擊力，但若遭擊中頭部後短時間內出現劇烈嘔吐，最有可能的情況就是腦出血。他進一步解釋，許多腦動脈瘤或先天腦血管畸形患者平日看似無恙，但當突然遭逢外力撞擊時，這股外力可能足以誘發腦動脈瘤破裂，導致大量腦出血。

示意圖（Unsplash@Md Mahdi）

患者可能在短短幾十分鐘或數小時內，出現頭痛、劇烈嘔吐，甚至昏迷等症狀，隨著腦壓升高，甚至可能抑制呼吸而導致死亡。

高明見另提醒，頭部遭受外力撞擊也可能導致硬腦膜下出血。患者剛開始可能只是感受到被打到部位的疼痛，但隨著血液持續滲漏累積，達到一定程度時，患者可能突然陷入昏迷。值得注意的是，這類症狀需要時間發展，甚至可能在幾天後才出現，容易被忽視。

延伸閱讀：肌肉痠痛｜運動後感到肌肉痠痛？4營養素促肌肉修復減輕身體發炎

+ 11

高明見特別提醒民眾，頭部遭外力撞擊後若出現以下症狀，務必立即就醫。首先是頭痛、頭暈症狀，包括持續劇烈頭痛、頭暈、噴射性嘔吐或複視（看東西有重疊影像）。其次是手腳無力，表現為單側肢體無力或發麻、走路不穩。

第三類為抽搐症狀，包括發生癲癇或抽筋、頸部僵硬。最後是意識改變，如嗜睡、叫不醒、反應遲鈍或昏迷等情況。醫師強調，這些症狀任何一項出現都應視為警訊，不應延誤就醫時機。

【延伸閱讀】心肌梗塞前兩天男子牙疼背痛 警惕7大心臟病發症狀 附護心8訣竅（點擊放大瀏覽）

+ 11

延伸閱讀：

香港婦突劇烈頭痛昏厥！「腦動脈瘤破裂」急手術搶命成功

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】