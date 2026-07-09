世界盃帶動踢球熱潮　大腿肌肉最常受傷　醫教三溫暖療法緩解痠痛

世界盃足球賽的賽事正如火如荼進行，再度帶動踢球熱潮，不少人也紛紛走上球場享受運動樂趣。不過，台灣振興醫院復健醫學部運動復健科主任陳建成醫師提醒，足球屬於高強度跑跳與身體對抗運動，若肌力不足或缺乏正確防護，容易造成運動傷害。



陳建成醫師強調，足球運動最常見的傷害包括大腿肌肉拉傷、腳踝扭傷及膝關節損傷，其中膝蓋相關傷害，更可能影響日後活動能力，不可輕忽。

足球運動傷害排名出爐 膝蓋韌帶與軟骨受傷最棘手

陳建成主任指出，踢足球最常受傷的部位第一名是大腿肌肉拉傷，第二名則是腳踝扭傷，而三到五名皆為膝蓋軟骨與韌帶的損傷。運動時若不慎，膝蓋內側的側韌帶、半月軟骨與前十字韌帶常會同時受創，在醫學上被稱為「不快樂三兄弟」，需要較長時間復原。

除了常見的下肢傷害外，部分高難度動作也潛藏風險。陳建成主任表示，因為足球運動完全不能用手防護，倒掛金鉤若落地姿勢不當，可能造成尾椎受傷；頭槌則可能增加腦震盪風險，因此大家在從事足球運動時，應依照自身能力循序漸進訓練，避免勉強自己挑戰高難度動作。

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運動後痠痛別亂放血 正確恢復靠分段處理

另外，針對運動後的肌肉疲勞與慢性發炎，陳建成主任強調，坊間傳聞的「放血」療法並無學理根據，無法排出關節內出血。正確的緩解方式，應在急性期先冰敷48小時，隨後採取「三溫暖療法」，透過先熱敷10分鐘、冰敷7至10分鐘，最後以溫敷結束，或採刮痧引流皮下組織液來舒緩。

暖身與肌力訓練不可少 提升穩定性降低運動傷害

至於運動後的恢復，陳建成主任建議，可適度補充水分與電解質，並透過抬高雙腿、熱敷、伸展及按摩等方式舒緩肌肉疲勞。若出現急性疼痛或疑似發炎情況，應先冰敷並觀察症狀變化，必要時尋求專業醫療評估。

為降低運動傷害風險，陳建成主任特別建議，平時加強下肢肌力與柔軟度訓練，包括小腿後側肌群強化、大腿後側伸展，以及髖關節外旋肌耐力訓練等，都有助提升身體穩定性與運動表現。他也提醒，充分暖身、規律肌力訓練與運動後恢復同樣重要，才能在享受足球樂趣的同時，遠離運動傷害威脅。

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