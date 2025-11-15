心肌梗塞前兩天男子牙疼背痛　警惕7大心臟病發症狀　附護心8訣竅

「心肌梗塞其實是有徵兆的，只是我們不了解、不知道而已。」最近，一位妻子的緊急提醒在網絡上引發廣泛關注。



心肌梗塞前兩三天 他一直在喊牙疼、背疼

10月29日，一位安徽網友在視頻中分享：她的丈夫在心臟病發作前的兩三天，身體已出現異常信號——

最初是牙疼、牙齦疼痛，家人以為是「上火」，未加重視；

疼痛持續一天後，左後背和肩膀也開始出現疼痛；

直到第三天早上，突發胸痛，才緊急送醫。



經過診斷，被確診為心肌梗塞，需要馬上手術，並住進CCU（冠心病監護病房）監護治療。這位妻子在視頻裏提醒大家：一旦身體出現不適，務必及時就醫，真的不能拖！①

在視頻的評論區裏，不少人也分享了類似的經歷（點擊圖片細看）👇👇👇

心梗來臨之前身體會「報警」

許多人在心梗發作前幾天甚至幾周，會出現一系列先兆症狀。武漢協和醫院心血管內科蘇冠華在醫院公號發文指出，以下7類表現可能是心梗前兆，一旦出現應及時就醫。②

心肌梗塞7大前兆（01製圖）

+ 11

1. 胸痛胸悶出大汗

胸部正中，或者在胸部中間偏左部位出現疼痛，範圍至少一個手掌大小。這種胸痛、胸悶像胸口放了塊大石或用膠帶纏了幾圈，還常伴有莫名的恐懼、焦慮感。

2. 長時間噁心嘔吐

心梗發作時，心肌缺血可能導致胃腸道功能異常，出現噁心和嘔吐。這種噁心和嘔吐通常會持續一段時間，不會因為進食或休息而緩解。有些人還可能會出現腹部不適，或胃酸倒流的感覺。

3. 咽喉部發緊難受

咽喉部燒灼痛，感覺喉部發緊，可能伴有胸悶、憋氣、大汗症狀。

4. 左肩膀和手臂疼

一般為左側肩膀或者左側手臂內側出現鈍痛，可能放射到小指和無名指。

5. 持續有背部疼痛

有些心梗患者的疼痛會放射到後背，出現持續的後背疼痛。

6. 出現上腹部疼痛

感覺「胃痛」或上腹痛，服用護胃或者解痙藥物無效，且疼痛與活動或勞力有關時，也應警惕急性心梗的可能。

7. 有牙痛或下頜痛

少數情況下，心梗患者會出現牙痛、下頜痛，且伴隨胸痛、肩膀痛、冒冷汗、瀕死感等症狀。這類牙痛與運動相關，患者處於靜止狀態時不痛，一運動就疼或疼痛不止。

冬季心臟更脆弱 這8件事一定要做對👇👇👇

+ 13

冬季是冠心病高發期。寒冷會使血管收縮、血液黏稠度上升，心肌供血供氧不足，從而誘發心絞痛甚至心梗。隨着氣温逐漸走低，提前做好心臟防護尤為重要。

1. 這些部位要保暖

頭部、頸部、手腳、耳朵等部位，對冷刺激非常敏感，注意保暖可減輕心臟負擔。③

2. 飲食以清淡為主

冬季飲食應以清淡、易消化為主，減少鹽分和油脂的攝入，以降低高血壓和高血脂的風險。

增加新鮮蔬菜和水果的攝入，提供豐富的維生素和礦物質，有助於心臟健康。④

3. 適量多補充水分

保持充足的水分攝入，有助於降低血液黏稠度，減少心血管疾病的發生。

4. 天冷選室內運動

冬季可選擇在室內進行適量運動，如瑜伽、太極或健身操等。避免在嚴寒中進行劇烈運動，以免對心臟造成過大的負擔。

5. 保證充足的睡眠

保持每天7-8小時的睡眠時間，有助於降低心臟疾病的風險。

6. 保持良好的情緒

冬季寒冷，人們容易情緒低落，對冠心病患者非常不利。保持良好心態，進行適當的心理疏導，對於預防冠心病非常重要。

7. 要堅持規律用藥

包括抗血小板藥物、調脂藥物，有效控制病情，預防心梗等嚴重事件的發生。③

8. 定期檢測各指標

定期進行血壓、血脂、血糖等指標的監測，及時發現並處理潛在的心臟問題。一旦出現胸悶、胸痛、心悸等症狀，應立即就醫進行緊急救治。④

轉發提醒身邊的人：

牙疼、背疼、胸悶、大汗……這些看似普通的身體不適，很可能是心臟發出了最後的「求救信號」。願每個人都能「聽懂」身體的警示，多一份警惕，多一份安心。

相關文章：心臟病預防｜補充4大維他命遠離中風心臟病 維他命C每日宜攝多少👇👇👇

+ 14

本文綜合自：

①@大琦和輝哥

②2024-01-26武漢協和醫院《7種疼痛可能是心梗前兆！記住這些，關鍵時刻能救命！》

③2025-01-17四川省第五人民醫院《為什麼心臟一到冬天更脆弱？這些護心攻略，讓心臟「安全過冬」》

④2024-12-30重慶新橋醫院《幫我的心臟過冬——老年人冬季心臟保健指南》



「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

