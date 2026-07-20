走路快的人更長壽　專家分享5個動作自測健康　建議每週固定訓練

想知道自己老得快不快，其實不用等到健檢報告或高齡才揭曉。臨床醫師觀察發現，人體在中壯年之後，健康狀態早已透過日常動作悄悄透露線索，其中「走路快不快」，更被視為判斷整體機能的重要關鍵。



台灣重症醫師黃軒指出，長壽與否並非只看基因，而是藏在每天反覆出現的身體表現裡。

走路走得快真的比較健康嗎

在老年醫學領域中，走路速度被稱為「第六生命徵象」，重要性不亞於血壓與心跳。黃軒說明，走路快代表心肺功能、肌力、神經反應與平衡能力能同步運作，是全身系統整合的結果。研究顯示，步行速度每增加0.1公尺每秒，死亡風險可下降約12%。在高齡族群中，走路快的人，長期存活率明顯高於步伐緩慢者，差距甚至可達數倍。

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為什麼走路快能反映全身狀況？

單看步伐，其實背後牽動的是多重生理機制。走路時需要下肢肌肉出力、心肺供氧、神經傳導與前庭平衡系統共同配合。只要其中一環出現退化，走路速度就會放慢，因此，走路快不只是體力好，而是代表整體機能仍維持在穩定狀態，也意味著身體的「老化時鐘」尚未明顯加速。

不用儀器能怎麼自測身體狀況？

除了走路快，醫師也建議透過幾個簡單動作觀察身體變化。握力是一項容易忽略卻相當準確的指標，能反映肌肉量與神經控制能力。研究指出，握力每下降一定幅度，全因死亡風險就會隨之上升。居家自測時，若能單手穩定提起約一公升的水瓶並維持一段時間，代表肌力仍在安全範圍。

單腳站立為何成為警訊指標？

平衡能力與跌倒風險密切相關，也與死亡率存在統計關聯。醫學研究發現，無法單腳站立10秒的人，在數年內的健康風險明顯提高。黃軒提醒，跌倒往往不是單一意外，而是長期功能退化的結果。透過簡單的單腳站立測試，就能提早察覺身體是否開始出現警訊。

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牙口與能否獨立生活有多重要？

看似與運動無關的咀嚼能力，其實直接影響營養吸收與肌肉維持，當牙口變差，蛋白質攝取不足，肌力衰退會隨之加快。研究也指出，日常生活無法完全自理，例如穿衣、洗澡或進食需要協助，與存活率下降高度相關。能否獨立生活，往往是健康老化的重要分水嶺。

想要走得快該從哪裡開始？

黃軒建議，這些指標不應只測一次就放著不管，而是要融入日常生活。每週固定進行快走訓練、搭配簡單的阻力運動與平衡練習，都有助於維持走路速度與整體功能。他強調，關鍵不在於一時的測試結果，而是是否持續使用身體、維持活動能力，才能讓「走路快」真正成為長期健康的底氣。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：走路快的人更長壽！專家分享5個動作，不用儀器就能測健康？這1點很多人做不到】

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