日本旅遊注意｜吃飯要多付1筆錢？母女不滿找店員吵　網：沒見識

一名台灣網友分享，他與妻子、岳母（外母）到日本東京自由行，原本只是想在上野品嚐美食，沒想到用餐一切順利，卻在結帳時因帳單上的「table charge（桌費）」引發激烈爭執，讓他在現場尷尬到恨不得消失。



去日本自由行「吃飯要多付1筆錢」！竟跟店員吵起來尷尬死

事主在Facebook社團「匿名2公社」透露，母女倆抵達東京後想體驗日本燒烤，他們便在上野挑了一家生意興旺的店用餐。點餐、烤肉、聊天都十分順利，直到結帳時，妻子與岳母看到帳單上出現「table charge（桌費，日文為お通し代／チャージ料）」立刻覺得不合理，便直接到櫃台與店員理論，氣氛瞬間緊繃。

事主表示，當時他手上提著妻子與岳母的大包小包，錢包又不在身上，加上店內空間狹小，他無法立刻靠近阻止，只能在旁邊乾等，心裡越看越焦急。他坦言看到母女倆在異國與店家爭論桌費，真的讓他冷汗直流，內心吶喊身為旅客，怎麼不能入境隨俗？並直呼整段過程「丟臉死了」。

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貼文一出後吸引眾多網友回應：

「你們不適合自由行，再來餐廳都有詳細介紹收費標準」

「離婚吧」

「很明顯就是太少出國了，沒文化沒見識的那一批人」

「是你的錯，不該讓她們看到帳單的」

「有時間上網客訴，沒空在事情發生當下，馬上處理，丟臉都是自己找的，自己的家人，嫌丟臉就自己教育」



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：去日本自由行「吃飯要多付1筆錢」！和台灣文化不一樣，竟跟店員吵起來尷尬死】