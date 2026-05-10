自助洗衣店「衫被連鞋」扔乾衣機！內附未用護墊　女客人：黐X線

不是自己家的洗衣機，便可以放任使用？有網民公審日前到自助洗衣店，因上位客人逾時仍未取回衣物，她打開機門取出衣物，發現對方將衣服被單連鞋子一併扔到乾衣機內，裏頭還有未曾開封使用的護墊，傻眼斥「黐X線」。網民批評相關人士缺德，「一直覺得出面嘅自助洗衣部機係好污糟」、「所以從來唔會出街洗衫」、「大把呢啲人，仲有啲會拎寵物用品（去）洗」。



有女生到自助洗衣店，發現有客人將衣服連鞋子一同扔下乾衣機，不滿於是公審。（示意圖／資料圖片）

樓主指，當時見上位客人逾時仍未取走衣物，遂幫忙拿出並準備使用機器。（「facebook@Yaya Ai」圖片）

前往自助洗衣店 揭有客人「衫被連鞋」扔乾衣機

該女網民在facebook發帖，直斥「係咪黐X線㗎」，分享她到自助洗衣店清洗衣物時，發現上位客人逾時仍未前來取回衣物，她於是根據店舖指引打開機門，打算取出衣物並使用機器，卻意外看見對方將衣物被單連同鞋子一併扔到乾衣機內，她拿出來時直言「我呆X咗」，更離譜的是，「明明同一間舖入邊有洗鞋嘅櫃」。

兼附未開封使用護墊 女客人斥：黐X線

從樓主上傳照片可見，估計她是使用洗衣乾衣二合一機，能做到「洗脫烘」一條龍服務，但當她打開機門，發現被單和衣物裏頭居然藏有1隻全黑鞋子，還有2塊未曾開封使用的護墊，覺得很是離譜遂拍下照片公審。

她之後發現有人將衣物被單連同鞋子一併扔下乾衣機，裏頭還有2塊未曾使用的護墊。（「facebook@Yaya Ai」圖片）

網民狠批缺德：所以從來唔會出街洗衫

帖文引來網民批評該客人自私無品，「未用嘅護墊都有先癲」、「連鞋都掉入去洗，又真係太缺德」、「一直覺得出面嘅自助洗衣部機係好污糟」、「所以從來唔會出街洗衫，你諗得到甚至諗唔到幾核突都有人做」、「拎去洗衣店，話晒都叫有人控制放啲乜嘢入去」，又分享更缺德客人，「大把呢啲人，仲有啲會拎寵物用品（去）洗」、「上次見過有個女人，拿2大袋唔知貓屎狗屎去洗，一打開勁臭啲屎尿味」。

（facebook＠Yaya Ai）