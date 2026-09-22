英國11歲女童泥灘玩匍匐前進　遭隱蔽樹枝刺穿肺動脈　搶救不治亡

英國一名11歲女童和朋友到泥灘玩耍，進行「突擊匍匐」時，意外遭泥土掩蓋的尖銳樹枝刺入胸部，重創心臟。女童當場倒下，緊急搶救仍宣告不治。驗屍顯示，樹枝刺穿她的胸腔並切斷肺動脈，導致心臟停止跳動。



泥地玩匍匐 樹枝突然刺入胸腔

據《紐約郵報》報道，來自牛頓阿伯特（Newton Abbot）的11歲女童羅傑斯（Lilly Angel Rodgers），事發當天和2名朋友、其中1名朋友的母親及其伴侶前往普利茅夫（Plymouth）附近的瓦克碼頭（Wacker Quay）泥灘。當時大人準備烤肉，3名孩子則在大人視線範圍內沿著泥坡滑下玩耍。

英國11歲女童羅傑斯（Lilly Angel Rodgers）在泥地玩匍匐前進時，遭樹枝刺穿肺動脈，緊急搶救仍宣告不治。（gofundme募捐官網）

羅傑斯當時頭朝下沿泥坡滑向河道附近，沒想到一根被泥土掩蓋的尖銳樹枝突然刺穿她的胸腔。她隨即站起來抓住胸口喘氣，之後倒在泥地上。現場大人趕忙試圖接近她，另一名成年人隨後也到場，救護人員接著趕抵。

搶救不治身亡

羅傑斯隨後被空運至乾燥地面接受心肺復甦術，但從泥灘返回岸邊約花了40分鐘。皇家康瓦爾醫院病理學顧問加維肯（James Garvican）負責驗屍，他在死因研訊中表示，羅傑斯的死因為「穿透性胸部創傷」。

加維肯指出，樹枝刺入的位置非常關鍵，若偏右約半英吋（約1.27cm），可能只會擦過肋骨；若偏左，雖可能仍刺入胸腔，但未必會傷及重要器官。他表示，這起傷勢無法存活。

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驗屍官判定意外 事發前曾多次在當地玩耍

康瓦爾及錫利群島資深驗屍官考克斯（Andrew Cox）最終判定，羅傑斯的死亡屬於意外。他表示，造成死者解剖傷勢的物體，就是當時被泥土掩蓋的尖銳樹枝，沒有可疑情況。

考克斯指出，羅傑斯過去曾多次和朋友在該處玩耍，事發時也有大人在旁看顧，確保孩子始終處於視線範圍內。

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