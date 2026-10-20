法國暴動男子「手持長法包」衝鋒　畫面瘋傳網笑翻：到底有多硬？

法國全國爆發近年最大規模的抗議，隨後更演變為暴動，大量徹底失控的畫面在社群上瘋傳，然而也出現不少令人哭笑不得的怪異景象，其中就包括1名示威男子手持長法包、站在街頭，讓網友笑稱「到底有多硬」、「法國人的專屬武器」。



法國暴動驚見「麵包當武器」 網友朝聖笑翻

在法國各地持續不斷的動盪中，街頭上充斥著路障、催淚瓦斯和緊張衝突，多處也燃燒著火光並冒出濃濃黑煙，全球也透過社群、媒體關注這場驚人的暴動，不過其中有張照片，只見1名身穿黑衣、戴口罩的男子手持長法包，還擺出準備衝刺的姿勢，極度反差的一幕引來網友朝聖和瘋傳。

長法包（Unsplash＠Joshua Woroniecki）

目前無法證實這張照片究竟是真實拍攝還是AI生成，不過隨著在社群曝光，全世界都看到這個「很法國」的畫面，有網友笑稱：

「他看起來真的很法國」

「那不是法棍（長法包），根本就是把劍」



男子在法國暴動中手持長法包的畫面引發網友瘋傳。（X@TheGNPE）

也有人惡趣味地表示：

「看起來像放了2個禮拜的法棍，那肯定很硬」

「說不定他只是怕自己突然肚子餓」



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