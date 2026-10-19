法國示威爆騷亂　Dior派黑衣保鏢列隊鎮守巴黎旗艦店　相片瘋傳

法國10月17日爆發大規模示威，抗議生活成本高漲及教育資源不足，官方估計約55萬人走上街頭，工會及青年組織則稱有80萬人參與。然而，示威活動卻演變成嚴重暴動，並延燒至10月18日。暴徒在巴黎（Paris）、馬賽（Marseille）及波爾多（Bordeaux）等城市縱火、設置路障，甚至闖入市政廳、洗劫商店，造成多處公共建築遭焚毀、約1500家商家受波及，全國至少2400人被捕。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）公開譴責「失控的暴行」，強調任何理由都不能為暴力開脫。



《衛報》（The Guardian）報導，馬克龍10月18日發表電視演說，直言：「看著這些畫面，我們都不禁自問，法國人怎麼能對法國做出這種事？」他強調，必須區分和平表達訴求的示威者，以及蓄意破壞、洗劫商店的不法分子，並指責極左派團體及犯罪分子參與暴力事件。

馬克龍同時表示，地方官員若認為有必要，可禁止特定街頭集會。

《紐約郵報》（New York Post）報導，這波暴動也重創法國精品零售業，巴黎知名老佛爺百貨（Galeries Lafayette）遭蒙面暴徒砸破櫥窗、闖入洗劫；馬賽的愛馬仕（Hermès）門市、波爾多的路易威登（Louis Vuitton）精品店也成為攻擊目標。里爾（Lille）一家蘋果（Apple）專賣店遭破壞及洗劫，尼斯（Nice）的運動用品店及電單車經銷商同樣遭殃。

一段網路流傳影片顯示，多名身穿黑衣、戴著口罩或面罩的暴徒持物砸毀商店門窗，隨後闖入店內搜刮商品，儘管一名女店主在旁不斷高喊「停下來！停下來！」仍無法阻止。另一段影片則可見，一名身穿灰色上衣、戴著眼鏡的男子試圖拉下鐵門，卻仍有暴徒趁隙鑽入店內，讓他束手無策。

法國暴力「零元購」更多現場相片：

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隨著精品店接連遭到洗劫，部分品牌開始自行加強安全戒備。

《紐約郵報》指，Dior等精品品牌據報已聘請私人保安團隊，保護巴黎門市安全。一張顯示大批私人保安人員在Dior巴黎旗艦店外列隊駐守的照片，更在網路上迅速瘋傳，引發關注。報導指，這波私人保安部署正值法國警方似乎逐漸失去對巴黎街頭控制之際。

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