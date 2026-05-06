公屋申請│女子擁$20萬強積金　擔心︰計入資產？　年齡界線成關鍵

公屋應分配給真正有需要的市民，而申請條件十分嚴格，許多申請人未必知道所有程序。有女網民在Facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」發帖表示，自己工作多年，強積金已有20多萬元，詢問申請單人公屋單位時，「資產計唔計埋強積金？」。



樓主表示，自己工作多年，強積金已有20多萬元，想知道申請單人公屋單位時，「資產計唔計埋強積金？」。（資料圖片／鄭子峰攝）

網民：一般情況不計入

帖文引來許多網民留言，「在炫富嗎？」、「正常就唔計」、「睇你幾歲啦，65歲就會計」。

未屆65歲退休年齡 強積金帳戶供款不被視為資產

綜合政府網頁及其他資料，公屋申請者及家庭成員填報收入時，可以自行扣減僱員強制性公積金計劃的強制性供款，至於其他非強制性的額外供款屬自願性供款，所以不能從收入扣減，換言之，入息經扣減後的淨額可以通過審查。由於未到65歲退休年齡，在正常情況下，強積金帳戶供款尚未提出，所以該款項不會被視為資產。

若由於未到65歲退休年齡，在正常情況下，強積金帳戶供款尚未提出，所以申請公屋時該款項不會被視為資產，但踏入65歲後，強積金帳戶供款則會被視為資產。（AI生成圖片）

65歲人士不論是否提取 強積金將被視為資產

不過踏入65歲後，由於可以隨時提取強積金帳戶供款，所以即使仍在工作、尚未提出，所有款項都會被視為資產，有機會影響公屋申請。

（Facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」）