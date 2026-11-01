解放軍殲-16切角不是為了匿蹤　解密垂直尾翼防顫振關鍵氣動設計

【軍事】殲-16的平尾和垂尾翼尖都有斜切一刀，有人猜測這是出於隱形考慮。「這不就是鋸齒嗎？」不是的。這是從蘇-27繼承下來的設計。



這斜切一刀與隱形無關。蘇-27和米格-29設計的時候，還不知道有隱形這一說呢。斜切這一刀是防顫振的。顫振是機翼形狀結構的氣動彈性現象。

蘇-27戰機的垂尾和平尾翼尖也斜切一刀。（YouTube@軍迷大學習影片截圖）

機翼（或者尾翼）不是剛性的，一定是彈性的，只是彈性多少而已。既然有彈性，就不只在一個方向上有彈性。具體來說，在氣動力的作用下，會以翼根為軸發生上下的彈性振動（彎曲運動），也會以機翼結構中線（實際上不一定是幾何中線，要得到氣動升力分布加權，大體可以看做重心類似物）為軸發生前後的彈性扭轉（扭轉運動）。兩個方向的運動都有固有頻率。一旦兩個頻率重合，就會發生共振，幅度和強度越來越大，最終導致結構損壞。

機翼和尾翼都有顫振問題，必須避免。

翼尖斜切一刀後，有效翼展有所縮短，彎曲運動的頻率會提高，但扭轉運動的頻率大體不變。這樣就錯開了兩個固有頻率，避免了顫振問題。代價是尖銳的翼尖引起翼尖渦流，產生額外阻力。

另一個常見的做法是翼尖配重，降低彎曲運動的頻率，也錯開共振頻率。蘇-27、F-16、F/A-18的翼尖導彈掛架就兼做配重的作用。

更加激進的做法是提高結構剛度，根本改變振動特性，把顫振極限提高到正常飛行包線之外。蘇-30MKK來自蘇-27的雙座教練型，平尾保留了切尖，抬高、加大的座艙側面積則需要額外的垂尾面積，才能恢復「尾羽」效應和航向穩定度。

中國空軍殲-16戰機。（央視網）

也就是說，重心後的側面積投影保持超過重心前而且達到一定的裕度，以便在航向向兩側偏斜時，利用空氣動壓自然地把飛機的航向「順」回來。這是強調低空突防的戰轟的需要，雙座教練型對低空抗陣風沒有那麼高的要求，航向穩定裕度略有降低不打緊，所以保留了原有的高度稍低而且切尖的垂尾。

這也是蘇-27UB和蘇-30MKK的最顯眼的區分標誌。因此蘇-30MKK垂尾加高加強了，降低了彎曲振動頻率，與扭動頻率錯開了，就用簡化的「平頂」，這還是額外的電子戰天線。代價是更大的重量。

殲-16保留了原來的較低而且切尖的垂尾，應該是用數字飛控補償了低空陣風條件下的航向穩定性，降低了結構重量。殲-35的垂尾、F-22的平尾翼尖也有切角，只是在後緣切掉一個小角，防顫振的作用還是相似的。

尖銳的翼尖在超音速時產生錐形激波，向後斜切把空間「騰給」激波錐，降低避免額外阻力和激波對結構的應力。另一個辦法是將翼尖前緣圓鈍化，米格-29的機翼就是這樣處理的。

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